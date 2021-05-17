М. Павлова: Разрабатываемый в СФ законопроект об изменениях в Семейный кодекс учитывает мнение общественности

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела в Челябинске «круглый стол» «Общественное обсуждение законопроектов и мер поддержки для семей с детьми».

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области провела совместно с Общественной палатой региона «круглый стол» «Общественное обсуждение законопроектов и мер поддержки для семей с детьми». Мероприятие состоялось в канун Международного дня семьи.

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Участниками «круглого стола» стали общественные организации Челябинской области, деятельность которых направлена на поддержку семей, многодетности, семейных ценностей, а также представители министерства образования и науки, министерства социальных отношений региона, Законодательного Собрания области.

Общественная дискуссия затронула законодательные инициативы, разрабатываемые в Совете Федерации. Представители НКО региона поддержали концептуальные основы предлагаемых изменений в Семейный кодекс: закрепление презумции добросовестности родителей, а также приоритетного права ребенка жить в родной семье и с близкими родственниками.

Завершая встречу, представители общественных организаций выразили готовность объединения в Ассоциацию просемейных организаций Челябинской области для синхронизации деятельности и поддержки стратегически важных государственных задач, участия в масштабном формировании семейных ценностей и поддержки семей в регионе.

Маргарита Павлова провела в Челябинске «круглый стол» «Общественное обсуждение законопроектов и мер поддержки для семей с детьми»

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Маргарита Павлова провела в Челябинске «круглый стол» «Общественное обсуждение законопроектов и мер поддержки для семей с детьми»

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Маргарита Павлова провела в Челябинске «круглый стол» «Общественное обсуждение законопроектов и мер поддержки для семей с детьми»

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Маргарита Павлова провела в Челябинске «круглый стол» «Общественное обсуждение законопроектов и мер поддержки для семей с детьми»

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«Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию в 2021 году поставило во главу угла вопросы демографии, народосбережения и помощи семьям с детьми. Это означает, что положения новой Конституции страны должны найти реализацию во всех подзаконных актах и в деятельности всех органов власти. На это направлен и законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс. Только в диалоге с общественностью можно выверить подлинные смыслы предлагаемых изменений и прийти к взвешенным решениям. Продолжим обсуждать законопроект публично и вместе с общественными организациями», — заключила Маргарита Павлова.

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