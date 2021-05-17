Source: Russia Federal Space
#Роскосмос#ЦПК#Павел Власов17.05.2021 17:18
Начальник ЦПК Павел Власов награжден медалью Ю.А. Гагарина
Приказом Генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина начальник Федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина» Павел Власов награжден медалью Ю.А. Гагарина.
Данная награда присвоена за личный вклад в реализацию космических программ и проектов, многолетний добросовестный труд. Павел Власов работает начальником Центра подготовки космонавтов с ноября 2017 года. Удостоен звания Герой России, награжден Орденом Мужества.