Олег Матыцин встретился с ветеранами спорта

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 17 мая, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл традиционную встречу с ветеранами спорта и поздравил их с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.На встрече в Минспорте России присутствовали выдающиеся спортсмены: трёхкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Горохова, олимпийские чемпионы по баскетболу Иван Едешко и Алжан Жармухамедов, олимпийский чемпион по биатлону Александр Елизаров, четырёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова, четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию Виктор Кровопусков, девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина, олимпийский чемпион по футболу Никита Симонян, шестикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Лидия Скобликова и многие другие.Министр и прославленные чемпионы вспомнили о советских спортсменах, которые в годы Великой Отечественной войны ушли на фронт защищать Родину. Многие из них были удостоены высоких правительственных наград за проявленные мужество и героизм.«Многие люди, которые уходили на фронт, прошли школу спорта, – отметил Олег Матыцин. – Из спортсменов и преподавателей были организованы особые батальоны, которые внесли большой вклад в победу нашей страны над фашизмом. В послевоенные непростые годы спортсмены доказывали, что наша страна является одним из лидеров и в спорте, и в созидании мира. Вы своим трудом, опытом и знаниями создавали великую славу нашей страны. Сегодня вы представляете для нас очень яркий пример жизни, отношения к спорту и к своей профессии».Нынешнее поколение российских спортсменов продолжает следовать традициям, заложенным ветеранами, подчеркнул Олег Матыцин. «Уверен, спорт всегда был и будет примером преодоления и героизма. Мы ещё раз в этом убедились в период борьбы с пандемией. Именно спортсмены показывали всем пример консолидации, объединения и дисциплины. Наше и последующие поколения должны равняться на вас. Бессмертный подвиг нашей страны в годы Великой Отечественной войны никем не должен быть забыт. Никто не должен стереть из истории великие победы на фронте и спортивных аренах», – заявил Министр.Трёхкратная олимпийская чемпионка по фехтованию, президент Российского союза спортсменов Галина Горохова напомнила о том, что многие советские спортсмены, призванные на фронт, стали в 1952 году участниками Игр Олимпиады в Хельсинки – первой для сборной СССР. Более трети олимпийской команды составляли участники войны. Игры 1952 года в СССР прозвали «Олимпиадой фронтовиков». Советские спортсмены завоевали в Хельсинки 71 медаль.«Во время войны многие спортсмены были призваны в армию, и они были одними из лучших на фронте. Среди наших спортсменов были Герои Советского Союза. Хочу привести слова начальника физического и патриотического воспитания Министерства обороны, который сказал, что там, где надо было выполнить особое задание, один спортсмен заменял целую роту, а рота спортсменов заменяла целый взвод. В Олимпиаде 1952 года участвовали многие из тех, кто был на войне. Вернувшись, они нашли в себе силы заниматься спортом и успешно выступать на этих Олимпийских играх. Вот такой у них был дух», – заявила Галина Горохова.Она также отметила, что спортсмены сборной России, которым предстоит участие в Играх Олимпиады в Токио, должны помнить, что они являются наследниками победителей. «Мы были воспитаны на примере людей, вернувшихся с Великой Отечественной войны, гордились их победами. В необыкновенно тяжёлой обстановке мы воспитывались как победители. И сегодня мы даём молодёжи такое наставление: вы тоже являетесь наследниками победителей! Те, кто поедут на Олимпийские игры и будут защищать честь нашей страны, должны в сердце нести то, что они – продолжатели дела победителей. Они должны так же выходить на помосты и сражаться, как сражались мы. Нам нужна была только победа. Думаю, наша сегодняшняя молодёжь ориентирована точно так же и отдаст на Олимпиаде все силы», – сказала Галина Горохова.«Подготовка к Играм проходит очень непросто, со многими ограничениями, – подчеркнул Олег Матыцин. – Но я уверен в том, что мы все преодолеем и обязательно победим, учитывая то, что прошли вы и наша страна, и то, какую сегодняшние спортсмены и тренеры показывают преданность спорту. Пусть дух и энергетика нашей сегодняшней встречи добавят сил всем нам и нашим спортсменам».

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