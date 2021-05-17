Source: Russia Federal Space

#ЦПК#ESA17.05.2021 10:10

Посол Германии в России посетил Центр подготовки космонавтов

Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр побывал в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Его визит начался с возложения цветов к памятнику первому космонавту планеты Юрию Гагарина на территории Звездного городка.

Затем Посол фон Гайр и сопровождающие его лица ознакомились с тренажерной базой Центра, после чего встретились с астронавтом Европейского космического агентства Матиасом Маурером и обсудили детали его подготовки к предстоящему полету на Международную космическую станцию.

Тренировки в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина являются неотъемлемой частью подготовки астронавтов к предстоящим космическим экспедициям.

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