Source: Russia Federal Space
#ЦПК#ESA17.05.2021 10:10
Посол Германии в России посетил Центр подготовки космонавтов
Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр побывал в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Его визит начался с возложения цветов к памятнику первому космонавту планеты Юрию Гагарина на территории Звездного городка.
Затем Посол фон Гайр и сопровождающие его лица ознакомились с тренажерной базой Центра, после чего встретились с астронавтом Европейского космического агентства Матиасом Маурером и обсудили детали его подготовки к предстоящему полету на Международную космическую станцию.
Тренировки в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина являются неотъемлемой частью подготовки астронавтов к предстоящим космическим экспедициям.