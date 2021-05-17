Source: Russia Federal Space

#ВДНХ17.05.2021 03:30

Премьера детского художественного фильма про космос на ВДНХ

В понедельник, 17 мая 2021 года, в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ состоится премьера детского художественного фильма «Эра», направленного на популяризацию профессии космонавта. В 14:00 в центре «Космонавтика и авиация» пройдет экскурсия для детей.

В 15:30 в конгресс-зале центра начнется презентация фильма, на которой выступят представители Госкорпорации «Роскосмос», Минпросвещения РФ, администрации города Москвы, партии «Единая Россия». В 16:20 состоится показ кинокартины, после чего выступят актеры и члены съемочной группы фильма.

Новый художественный фильм «Эра» создан при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» к 60-летию первого полета человека в космос в рамках Всероссийского народного проекта «Киноуроки в школах России». Кинокартина создана на средства от сбора макулатуры школьниками российских школ. После премьеры данный фильм будет безвозмездно передан в школы России для проведения воспитательной работы в рамках киноуроков. В съемках фильма приняли участие летчик-космонавт, Герой России Валерий Токарев, племянница первого космонавта планеты Ю. А. Гагарина — Тамара Филатова.

Все мероприятия на территории ВДНХ проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Посетителям музейно-выставочных площадок необходимо придерживаться социальной дистанции, носить маски и перчатки. Более подробную информацию о профилактических мерах на ВДНХ можно получить здесь.

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