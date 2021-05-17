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#РКЦ Прогресс#Иван Харченко#Дмитрий Баранов17.05.2021 15:10

Рабочий визит депутата Государственной Думы РФ Владимира Гутенева в РКЦ «Прогресс»

В Ракетно-космическом центре «Прогресс» (г. Самара, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») состоялся рабочий визит депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ, вице-президента Союза машиностроителей России Владимира Гутенева и заместителя генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» по административным и корпоративным вопросам Ивана Харченко.

Генеральный директор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов провел гостей по цеху, в котором проводится сборка и испытания ракет-носителей семейства «Союз-2» и показал производственные площадки, где развернуты работы по подготовке к производству перспективной ракеты «Союз-5». Гостям были продемонстрированы изготовленные части нового носителя, на которых будут проводиться испытания в ходе реализации данного проекта.

В рамках визита состоялась встреча с сотрудниками предприятия и обсуждение актуальных вопросов в сфере поддержки РКЦ «Прогресс» на законодательном уровне, а также вопросов развития кадрового потенциала и профориентационной работы. Особое внимание на встрече было уделено волонтерству и донорскому движению. Владимир Гутенев поблагодарил коллектив предприятия за вклад в развитие добровольного донорства крови. На протяжении многих лет в РКЦ «Прогресс» проводятся Дни донора. Ежегодно сотрудники предприятия сдают около тысячи литров крови.

Дмитрий Баранов поблагодарил Владимира Гутенева за внимание к проблемам Ракетно-космического центра «Прогресс» как предприятия, которое изготавливает надежную ракетно-космическую технику, и выразил надежду на дальнейшее эффективное взаимодействие и поддержку производственных и социальных проектов.

Владимир Гутенев вручил сотрудникам предприятия благодарности Союза машиностроителей России за вклад в создание ракетно-космической техники и за развитие общественного движения добровольного донорства крови, а Дмитрию Баранову — медаль ФМБА России «За содействие донорскому движению».

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