Российские спортсмены выиграли две золотые медали на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Венгрии

Source: Russia Ministry of Sport

Спортсмены сборной команды России по гребле на байдарках и каноэ завоевали две золотые медали на прошедшем в венгерском Сегеде первом этапе Кубка мира.

Ирина Андреева и Олеся Ромасенко одержали победу в каноэ-двойке на спринтерской дистанции 200 метров. Иван Штыль и Ирина Андреева выиграли на этой же дистанции золотую медаль в миксте.

Илья Штокалов в мужской каноэ-одиночке на 500м, Наталья Подольская и Светлана Черниговская в женской байдарке-двойке на 200м, Елена Миронченко в байдарке-одиночке на длинной дистанции в 5 км остановились в шаге от пьедестала, финишировав четвертыми.

Российские спортсмены завоевали две олимпийские лицензии в рамках европейского отбора на Игры Олимпиады, также прошедшего в Сегеде. Всего были разыграны лицензии в 10 видах программы на дистанциях 200, 500 и 1000 метров в одиночках и двойках.

В состав российской команды на отбор вошли 8 спортсменов: Светлана Черниговская, Наталья Подольская, Ксения Курач, Анна Князева, Илья Штокалов, Евгений Луканцов, Владислав Литовка и Роман Аношкин.

Евгений Луканцов в байдарке-одиночке на дистанции 200 метров и Ксения Курач и Анна Князева в каноэ-двойке на 500 метров завоевали олимпийские квоты.

Следующий этап Кубка мира и финальный международный отбор на Игры Олимпиады в Токио пройдут в российском Барнауле с 20 по 23 мая.

Пресс-служба Минспорта России

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