Российские спортсмены лидируют в медальном зачете после первой недели Чемпионата Европы по водным видам спорта

Source: Russia Ministry of Sport

Спортсмены сборной команды России лидируют в медальном зачете после первой недели Чемпионата Европы по водным видам спорта, проходящего в Будапеште. На счету россиян 11 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей.Сборная команда России по синхронному плаванию одержала победу во всех видах соревнований, на которые была заявлена, выиграв шесть золотых медалей. Варвара Субботина победила в произвольной программе в сольных соревнованиях. Александр Мальцев с Майей Гурбанбердиевой заняли первое место в миксте в технической программе, а в произвольной Александр Мальцев первенствовал в дуэте с Олесей Платоновой.

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золотые медали в технической и произвольной программах дуэтов. Еще одну победу в копилку сборной команды России принесли Влада Чигирева, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Светлана Колесниченка, Полина Комар, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина в технической программе в групповых соревнованиях.Сборная команда России по прыжкам в воду завоевала на Чемпионате Европы-2021 пять золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали.Российская сборная в составе Кристины Ильиных, Екатерины Беляевой, Евгения Кузнецова и Виктора Минибаева выиграла командные соревнования. Анна Конаныхина и Александр Бондарь победили в прыжках с 10-метровой вышки, Евгений Кузнецов занял первое место в прыжках с трехметрового трамплина, Екатерина Беляева и Екатерина Тимошинина победили в соревнованиях в синхронных прыжках с вышки.

Серебро чемпионата Европы-2021 выиграли Екатерина Тимошинина (вышка), Никита Шлейхер (трехметровый трамплин), Никита Шлейхер и Евгений Кузнецов (синхронные прыжки с трехметрового трамплина), Александр Бондарь и Виктор Минибаев (синхронные прыжки с вышки).Бронзовые награды завоевали Ульяна Клюева и Виталия Королева (синхронные прыжки с трехметрового трамплина), Виталия Королева и Илья Молчанов (синхронные прыжки с трехметрового трамплина, микст), Екатерина Беляева и Виктор Минибаев (синхронные прыжки с вышки, микст).В плавании на открытой воде бронзовую медаль на дистанции 25 км завоевал многократный чемпион Европы Кирилл Абросимов.

Пресс-служба Минспорта России

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