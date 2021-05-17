Т. Кусайко: Цифровизация сферы управления данными улучшит качество и доступность государственных и муниципальных услуг

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировала положение о начале работы Единой информационной платформы управления данными.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области прокомментировала утверждённое 16 мая Правительством РФ положение о запуске до конца этого года Единой информационной платформе управления данными.

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Сенатор отметила, что речь идёт о создании платформы, которая объединит информацию из множества государственных систем, реестров и баз. «Её основная задача – улучшить для граждан качество и доступность государственных и муниципальных услуг», — подчеркнула парламентарий.

По словам Татьяны Кусайко, цифровизация сферы управления данными повысит эффективность госуправления, а также в целом упростит взаимодействие граждан, бизнеса и власти.

Парламентарий пояснила, что для предпринимателей создание платформы может упростить ведение отчетности и доступ к части государственных данных, а для граждан повысит качество предоставления госуслуг.

«Платформа систематизирует, в частности, данные Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра недвижимости, Государственного реестра транспортных средств, Пенсионного фонда. Сведения, содержащиеся в этих ресурсах, сейчас рассредоточены по разным базам данных, которые обновляются недостаточно быстро, а права доступа к информации регулируются отдельными соглашениями и не объединены общими правилами», — сообщила Татьяна Кусайко.

Как заявила сенатор, запуск платформы позволит обеспечить быстрые темпы обновления информации, содержащейся на этих ресурсах, и общие права доступа к ней, упростив тем самым процесс оказания россиянам тех или иных услуг. «К примеру, сегодня, чтобы собрать бумаги для продажи объекта недвижимости или автомобиля, нужно потратить немало времени и сил. Новая система ускорит обмен информацией между государственными структурами, позволит не только интегрировать все данные на единой платформе, но и определить источники юридически значимых сведений, постоянно контролировать их достоверность, актуальность и непротиворечивость», — обратила внимание Татьяна Кусайко.

Оператором новой платформы назначено Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.



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