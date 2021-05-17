18 мая состоится церемония вручения верительных грамот Президенту России послами иностранных государств

Source: President of Russia – Kremlin
Верительные грамоты главе Российского государства вручат: Желько Самарджия (Босния и Герцеговина), Халид Абдулла Краием Шавабка (Иорданское Хашимитское Королевство), Жозе Матеуш Муария Катупха (Республика Мозамбик), Жозе Антонио Морато Тавареш (Республика Индонезия), Хесвар Джанке (Республика Маврикий), Франк Ханс Данненберг Кастельянос (Доминиканская Республика), Адам Бешир Махамуд (Республика Чад), Владимир Головатюк (Республика Молдова), Кристина Марти Ланг (Швейцарская Конфедерация), Саид Тайеб Джавад (Исламская Республика Афганистан), Алфреду Криштовау Гомеш Лопеш (Республика Гвинея-Бисау), Ахмед Бен Насер Аль Тани (Государство Катар), Бенсон Генри Оума Огуту (Республика Кения), Гульнара-Клара Самат (Киргизская Республика), Кшиштоф Адам Краевски (Республика Польша), Хиллес Арно Бесхоор Плух (Королевство Нидерландов), Мзувукиле Джефф Макетука (Южно-Африканская Республика), Сасиват Вонгсинсават (Королевство Таиланд), Эдуардо Антонио Зуайн (Аргентинская Республика), Вилаван Йиапохэ (Лаосская Народно-Демократическая Республика), Кристиан Истрате (Румыния), Мария Луиса Рамос Урсагасте (Многонациональное Государство Боливия), Эдуардо Рауль Эскобар Марин (Республика Чили).