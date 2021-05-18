А. Кутепов: Наш законопроект совершенствует систему мер, направленных на увеличение занятости осужденных

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор является соавтором внесенного законопроекта об изменениях в закон о развитии малого и среднего предпринимательства.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга и заместитель председателя Комитета СФ Валерий Васильев ВасильевВалерий Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ивановской области внесли в Государственную Думу законопроект об изменениях в статью 24.1 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

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Как рассказал Андрей Кутепов, документ разработан c целью совершенствования системы мер, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, и, одновременно, на увеличение занятости осужденных в период отбывания наказания.

Законопроектом предлагается включить в категории «социальным предпринимателем», тех субъектов мсп, которые обеспечивает занятость лиц, осужденных к лишению свободы и принудительным работам в период отбывания наказания, наряду с лицами, освобожденными из мест лишения свободы.

Такой подход соответствует задачам социального предпринимательства, подчеркнул сенатор.

Кроме того, по его словам, в рамках организации производства на территории учреждений УИС социальное предприятие дает возможность осужденным получить навыки работы на оборудовании, способствует освоению новых трудовых функций, повышению культуры труда и уровня ответственности, что оказывает влияние на выпуск качественной продукции и возможность трудоустройства после освобождения на данном предприятии, а, следовательно, социальную адаптацию осужденных после их освобождения. Социальное предпринимательство в сфере привлечения осужденных к труду является также мерой профилактики рецидивной преступности в конкретном муниципальном образовании, субъекте РФ.

Сенатор отметил, что производственный сектор уголовно-исполнительной системы является одним из основных направлений деятельности ФСИН России, обеспечивает загрузку трудовой функцией осужденных, что в свою очередь позволяет возмещать расходы на содержание осужденных и погашение сумм исковых требований.

«В последнее время наблюдается тенденция расширения сотрудничества ФСИН России с предпринимательским сообществом. Коммерческие организации и индивидуальные предприниматели размещают на площадках УИС свои производства, а также привлекают осужденных к труду на объектах, расположенных вне учреждений УИС. Это обеспечивает повышение показателей занятости осужденных и возмещения ущерба потерпевшим, способствует адаптации осужденных после освобождения», — сказал сенатор.

Андрей Кутепов подчеркнул, что необходимо дальнейшее развитие системы мер, направленных на увеличение занятости осужденных в период отбывания наказания.

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