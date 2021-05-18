Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в открытии IX Парламентских встреч в рамках Международных образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народов».

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области выступил на открытии IX Парламентских встреч в рамках Международных образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народов». Мероприятие состоялось на площадке Государственной Думы.

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Для многонационального народа России сбережение исторической памяти, идентичности и культурного кода – это естественный, понятный приоритет, отметил первый вице-спикер СФ.

По его словам, к исторической фигуре Александра Невского государство и общество обращались в те моменты, когда была особенно нужна ценностная опора и вера в потенциал народа дать отпор любому натиску, справиться с любым испытанием. «Все эти смыслы и ценности предельно актуальны для страны и сегодня, в контексте новых вызовов и новых возможностей современной эпохи, вокруг них консолидируется все российское общество».

По мнению сенатора, об этом свидетельствуют результаты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, закрепившим нормы о преемственности российской государственности, неотчуждении территорий, сохранении исторической памяти, о русском языке и культуре как уникальном наследии.

Парламентарий отдельно отметил вовлеченность законодателей в борьбу за историческую правду в условиях попыток переписывания истории. Эта работа активно ведется обеими палатами Федерального Собрания, подчеркнул Андрей Яцкин. Он рассказал о принятии комплекса защитных правовых норм и инициатив, пресекающих унижение ветеранов и оскорбление памяти защитников Отечества, осквернение воинских захоронений и памятников распространение заведомо ложных сведений об участии СССР во Второй мировой войне.

Сенатор проинформировал о предпринимаемых в рамках международной парламентской деятельности усилиях Совета Федерации по продвижению инициативы о признании Победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества, а памятников борцам с нацизмом во всех странах – всемирным мемориалом человечества.

Он также напомнил о том, что по инициативе Председателя Совета Федерации в мае 2022 года в нашей стране при поддержке ООН и Межпарламентского союза пройдет Всемирная конференция по межкультурному и межрелигиозному диалогу, в рамках которой Россия поделится уникальным опытом гармоничной жизни разных народов и конфессий.

Современное прочтение наследия Александра Невского – это повестка для будущего, считает Андрей Яцкин. «Палата регионов сегодня сосредоточена именно на такой повестке, связанной с законодательным обеспечением общенациональных целей, новых социально- и ценностно-ориентированных конституционных принципов».

Особый акцент сенатор сделал на задачах качественного образования и воспитания молодого поколения. Он проинформировал о предусмотренных в федеральном законе о молодёжной политике инструментах, расширяющих возможности для молодежи во всех сферах жизни.

Первый вице-спикер СФ указал на необходимость фокусировки внимания всех уровней государственной власти, общественных и религиозных объединений на поддержке школьного и дошкольного звена, где закладываются духовно-нравственные основы. «Этого требует наша ответственность перед памятью великих предков, а главное – перед будущими поколениями».

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