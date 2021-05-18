В. Матвиенко: У Ульяновской области большой потенциал развития

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ провела встречу с врио губернатора Ульяновской области Алексеем Русских.

Состоялась встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских.

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Алексей Русских отметил хорошие показатели работы аграрно-промышленного комплекса области. «Сельхозпроизводители получили прибыль, осуществили закупки новой техники. Неплохие показатели в станкостроении, сформирован портфель заказов у авиастроителей. Развивается сразу несколько инвестиционно привлекательных направлений экономики, приходят инвесторы, в том числе зарубежные. В ближайшее время будут созданы порядка 40 новых производств».

Пока еще регион дотационный, но есть все возможности изменить эту ситуацию, отметил глава региона.

У Ульяновской области большой потенциал развития, для этого есть все ресурсы, считает Валентина Матвиенко.

По ее словам, нужно уделить приоритетное внимание формированию эффективной управленческой команды, необходимой нормативно-правовой базы для создания благоприятного делового, инвестиционного климата, поддержке малого и среднего бизнеса.

«Важно использовать лучшие региональные практики, работать во взаимодействии с федеральным центром, Советом Федерации. Палата регионов окажет области необходимую поддержку», — сказала глава СФ.

Конкретные вопросы развития региона сенаторы подробно обсудят 10 июня в ходе выездного заседание Комитета СФ по экономической политике, которое пройдет в Ульяновске.

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