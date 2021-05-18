В рамках Дней Астраханской области в Совете Федерации состоялось расширенное заседание Комитета по науке, образованию и культуре

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы поддержали инициативы Астраханской области по вопросам создания Прикаспийского культурно-образовательного кластера.

В Совете Федерации в рамках Дней региона состоялось расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре на тему «О создании Прикаспийского культурно-образовательного кластера в Астраханской области».

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Как отметила председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан укрепление связей меду приграничными территориями страны и другими государствами имеет большое значение для развития культуры, образования, туризма, гуманитарного сотрудничества. Она отметила слаженное взаимодействие региона с профильными ведомствами, большую погруженность в вопросы, касающиеся создания Прикаспийского культурно-образовательного кластера в Астраханской области.

Заместитель председателя правительства Астраханской области Дмитрий Овчинников рассказал, что Прикаспийский культурно-образовательный комплекс объединит филиалы ведущих музеев и театров России, в том числе Государственной Третьяковской галереи, Государственного Эрмитажа и Русского музея, а также филиалы образовательных учреждений, таких как Российский государственный институт сценических искусств, Московская государственная академия хореографии, Центральная музыкальная школа при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.

«Его частью станут действующие региональные и муниципальные учреждения культуры и образовательные организации, формируя единое культурно-образовательное пространство городов сопредельных территорий. При этом включение ряда региональных учреждений в комплекс требует проведения реновации, в том числе модернизации и ремонта зданий, в которых они расположены», — сказал Дмитрий Овчинников.

Он также сообщил о планируемом строительстве межвузовского научно-образовательного комплекса (кампуса) в Астрахани.

Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Александр Нарукавников в своем выступлении рассказал о ходе выполнения поручения Президента Российской Федерации о создании на территории страны к 2030 г. сети современных кампусов. «Министерство ведет в этом направлении активную работу, в которую включились все регионы». Заместитель Министра отметил, что до 1 декабря 2022 г. должны быть запущены три пилотных проекта по строительству кампусов, в том числе — в Астрахани.

Лилия Гумерова

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Виктор Кресс

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Елена Грешнякова

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Светлана Коростелева

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Расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре В рамках Дней Астраханской области

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Расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре В рамках Дней Астраханской области

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Расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре В рамках Дней Астраханской области

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Расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре В рамках Дней Астраханской области

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Расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре В рамках Дней Астраханской области

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Расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре В рамках Дней Астраханской области

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Расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре В рамках Дней Астраханской области

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Расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре В рамках Дней Астраханской области

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Расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре В рамках Дней Астраханской области

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Расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре В рамках Дней Астраханской области

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Расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре В рамках Дней Астраханской области

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Расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре В рамках Дней Астраханской области

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Заместитель Министра культуры РФ Владимир Осинцев поддержал создание Прикаспийского культурно-образовательного комплекса, остановившись на проблемных вопросах, требующих в этой связи более детальной проработки.

В обсуждении приняли участие ректор Астраханского государственного университета Константин Маркелов, министр образования и науки Астраханской области Виталий Гутман, министр культуры и туризма региона Ольга Прокофьева, глава муниципального образования «Город Астрахань» Мария Пермякова, председатель комитета по образованию, культуре, науке, молодежной политике, спорту и туризму Астраханской Думы Ильмира Уталиева, депутат Совета муниципального образования «Город Ахтубинск» Астраханской области, член Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Виктория Петрова и др.

Сенаторы поддержали регион в вопросах, касающихся реновации и ремонта зданий культурно-развлекательного кинокомплекса «Октябрь», Астраханской областной научной библиотеки им. Н.К. Крупской, Астраханского музыкального училища им. М.П. Мусоргского, а также строительства межвузовского научно-образовательного комплекса (кампуса).

Подводя итоги обсуждения, Лилия Гумерова предложила принять за основу проект решения, в котором содержатся предложения об оказании необходимой поддержки региону по поднятым на заседании вопросам.

На расширенном заседании Комитета также рассматривался вопрос о доступности детского оздоровительного отдыха, в том числе для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в контексте Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию.

Заместитель председателя Комитета СФ Виктор Смирнов СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области в своем докладе отметил, что тема организации детского отдыха всегда была приоритетом для сенаторов. Он напомнил, что в Послании Президента РФ Федеральному Собранию отмечена необходимость обеспечения максимальной доступности детского отдыха и предложена конкретная мера – возврат родителям половины стоимости путевки.

«Поставленная главой государства задача, на мой взгляд, требует дополнительных мер по расширению возможностей летнего оздоровления, в первую очередь, для несовершеннолетних, нуждающихся в особой поддержке, детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации», — сказал парламентарий.

Виктор Смирнов перечислил ряд проблем, которые требуют решения. В частности, по его словам, существует негативная тенденция по сокращению числа организаций отдыха и оздоровления детей, стационарных загородных лагерей. Сенатор также затронул тему выделения целевой субсидии на поддержку субъектов РФ по организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Он высказался за разработку и принятие целевой программы организации детского отдыха и единого регламента обеспечения безопасности.

Заместитель Министра просвещения РФ Денис Грибов отметил, что основная задача – организовать безопасный и качественный летний отдых детей. Он акцентировал внимание на вопросах обеспечения безопасности во время перевозок детей к местам отдыха, а также на всех организуемых мероприятиях.

В обсуждении этой темы приняли участие заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина, директор Департамента демографической и семейной политики Министерства труда и социальной защиты РФ Андрей Галкин, советник Министра финансов РФ Владимир Шалаев.

В ходе заседания заместитель председателя Комитета СФ Виктор Кресс КрессВиктор Мельхиоровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Томской области представил Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Документ направлен на совершенствование механизма применения профессиональных стандартов в сфере профессионального образования, уточнение порядка формирования федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования.

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