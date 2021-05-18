В связи с рядом публикаций в СМИ Минэнерго России разъясняет, что цены на электроэнергию в РФ одни из самых низких

Source: Russia Ministry of Energy

Цены на электроэнергию в России – одни из самых низких в мире, это подтверждается в том числе данными международных институтов, например, МЭА.

Тарифы на электроэнергию для населения полностью регулируются государством и индексируются в соответсвии с параметрами прогноза социально-экономического развития РФ. Россия, как социально-ориентированное государство, в первую очередь заботится о своих гражданах. В сравнении с показателями в других странах, тарифы для населения в России существенно ниже.

Что касается оптовых цен на электроэнергию, то они сопоставимы с тарифами в других странах, но в России за счёт этого тарифы для населения ниже. При этом в нашей стране в последнее десятилетие велось масштабное обновление электроэнергетики. Построены новые электростанции, электросети, ведется модернизация действующих мощностей – все это позволяет штатно работать в зимнее время, избежать блэкаутов, которые мы видели в других странах. Затраты на строительство и модернизацию включены в стоимость энергии для потребителей, за исключением населения, однако цены продолжают оставаться одними из самых низких в мире. Кроме того, например, в США из-за отключения электростанций при высоком спросе цены на электроэнергию взлетели в десятки раз, потребители получили счета на тысячи и миллионы долларов, часть предприятий из-за этого разоряется.

Для сравнения приведем несколько показателей цен по указанным странам за 2021 год – когда внешние факторы были на уровне среднемноголетней нормы (приведена оптовая составляющая цены на электроэнергию (рынок Nord Pool), без транспорта):

Норвегия – рост на 370% (с 10,6 долл/МВтч в 2020 году до 49,8 долл/МВтч в 1 квартале 2021)

Финляндия – рост на 82% (с 32,1 долл/МВтч в 2020 году до 58,6 долл/МВтч в 1 квартале 2021)

Латвия – рост на 65% (с 39 долл/МВтч в 2020 году до 64,3 долл/МВтч в 1 квартале 2021).

Что касается единой методологии сравнения цен, то Минэнерго в настоящее время осуществляет проработку поручения вице-премьера по данному вопросу, собраны позиции Совета рынка и ВШЭ, представлены в ФАС. Отмечаем, что сравнение цен на электроэнергию и мощность корректно проводить в составе разностороннего, комплексного анализа оценки стоимости, учитывающего в том числе составляющие цены электроэнергии, волатильность валютных курсов, паритет покупательной способности, а также влияние цены на электроэнергию на стоимость конечной продукции промышленных потребителей и инвестиционную привлекательность отраслей экономики.

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