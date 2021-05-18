В Совете Федерации состоится 505-е заседание

Source: Russia – Council of the Federation

Перед сенаторами выступит Министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

На 505-м заседании Совет Федерации рассмотрит вопрос о назначении заместителя Председателя Конституционного суда РФ. Соответствующее представление направил Президент РФ.

Также сенаторы заслушают информацию о результатах рассмотрения представленных Президентом РФ кандидатур на должности заместителя Генерального прокурора России и прокуроров семи субъектов Федерации. Соответствующие консультации 18 мая 2021 года были проведены Комитетами СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, по обороне и безопасности и по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

В ходе «правительственного часа» перед сенаторами выступит Министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Он расскажет о приоритетных направлениях совершенствования законодательства в сфере юстиции.

Предстоит ратификация Договора между Россией и Казахстаном о военном сотрудничестве, а также денонсация Соглашения между Правительством РФ и Правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.

Сенаторы рассмотрят ряд социально значимых документов, среди которых изменения в закон о потребительском кредите в части уведомления кредитором заемщика о причинах отказа в предоставлении «ипотечных каникул». Закон направлен на недопущение необоснованных отказов в удовлетворении требований попавших в трудную жизненную ситуацию заемщиков об изменении условий кредитного договора, обязательства по которому обеспечены ипотекой.

Планируется внести ряд изменений в законодательство в связи с образованием муниципальных округов.

«Час субъекта РФ» будет посвящен обсуждению вопросов социально-экономического развития Астраханской области. Запланировано выступление губернатора региона Игоря Бабушкина БабушкинИгорь ЮрьевичГубернатор Астраханской области и председателя Думы Астраханской области Игоря Мартынова.

Сенаторы также обсудят предложения по формированию концепции федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

В рамках «Времени эксперта» перед парламентариями выступит Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии», директор МНИОИ имени П.А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

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