В. Тимченко: Лучшие практики Астраханской области в сфере работы социальных НКО могут получить развитие в других субъектах РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось расширенное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности.

Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области провел расширенное заседание Комитета СФ, посвященное лучшим практикам проведения конкурсов на предоставление субсидий из бюджета Астраханской области социально-ориентированным некоммерческим организациям региона.

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Мероприятие прошло в рамках Дней Астраханской области в Совете Федерации. В расширенном заседании Комитета СФ приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова, сенаторы РФ, представители органов государственной власти Астраханской области.

С основным докладом выступила полномочный представитель губернатора Астраханской области в Думе Астраханской области и представительных органах муниципальных образований — министр Астраханской области Виктория Гурьянова.

Она отметила, что некоммерческий сектор играет важную роль в решении органами публичной власти социальных проблем и становлении гражданского общества. «Социально ориентированные некоммерческие организации способны не только выражать интересы граждан, организуя людей для самостоятельного решения проблем, но и оказывать социальные услуги населению, обеспечивать связь с органами публичной власти, проводить общественную экспертизу принимаемых ими правовых актов, регламентирующих разные сферы жизни общества, профессионально участвовать в решении региональных проблем».

В Астраханской области зарегистрировано 967 социально ориентированных НКО, которые осуществляют уставную деятельность по различным направлениям общественной жизни.

«В целях формирования эффективной системы социальной поддержки населения и на основании Федерального закона «О некоммерческих организациях» в регионе реализуются приоритетные направления государственной поддержки социально ориентированных НКО. Основной целью государственной поддержки является создание условий для повышения доступности социального обслуживания населения и привлечения трудовых ресурсов в регион», — рассказала региональный министр.

По ее словам, исполнительные органы государственной власти Астраханской области оказывают социально ориентированных НКО финансовую, имущественную, информационную и консультационную поддержку.

Расширенное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Вячеслав Тимченко

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Светлана Горячева

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Сергей Брилка

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Николай Семисотов

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Любовь Глебова

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Сергей Березкин

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Геннадий Голов

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Расширенное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Вячеслав Тимченко

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Расширенное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Расширенное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Расширенное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Расширенное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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«Субсидии предоставляются на конкурсной основе в целях реализации проектов, направленных на решение конкретных задач социального развития региона по одному или нескольким направлениям подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области».

Основной целью подпрограммы является наращивание потенциала развития социальнно ориентированных НКО, представленных в регионе, подчеркнула министр.

Она подробно остановилась на механизмах проведения конкурсов на предоставление субсидий, рассказала о направлениях работы НКО, получающих государственную поддержку. Среди них — предоставление субсидий на реализацию проектов по развитию добровольчества (волонтерства), дополнительного образования, творческих, научных, профессиональных и спортивных компетенций детей и молодежи, проектов по повышению качества жизни людей пожилого возраста, социальной адаптации инвалидов и членов их семей, на реализацию проектов по развитию физической культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни, на реализацию проектов по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, проектов, направленных на содействие духовно-нравственному развитию личности и общества и другие.

С докладами также выступили министр социального развития и труда Астраханской области Олег Петелин и руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области Егор Угаров.

Состоялось обсуждение представленного опыта работы, по итогам которого Комитет СФ подготовит предложения по развитию мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

По мнению Вячеслава Тимченко, лучшие практики Астраханской области в сфере работы социальных НКО могут получить развитие в других субъектах РФ.

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