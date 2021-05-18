Е. Зленко и С. Белоусов приняли участие в работе Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе заседания были рассмотрены вопросы экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий.

Заместители председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа и Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края приняли участие в заседании Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий.

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Участники заседания рассмотрели перспективы развития «зеленой экономики», ход выполнения программы «Развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства» на 2017 – 2021 гг., а также деятельность по согласованию проекта концепции программы Союзного государства «Разработка современных технологий геологического изучения, рационального и экологически безопасного использования ресурсов недр России и Беларуси».

В ходе выступления по теме «Зеленая экономика — перспективы развития» Елена Зленко проинформировала, что Совет Федерации участвует в законодательной работе, направленной на развитие инструментов «зеленого» финансирования, уделяет этой теме постоянное внимание. В частности, в феврале 2021 г. сенаторы провели совещание «О разработке мер по реализации в Российской Федерации «зеленых» проектов, оказывающих минимальное воздействие на окружающую среду», где обсуждались вопросы, связанные с развитием и расширением государственных мер поддержки и инструментов «зеленого» финансирования, созданием рынка «зеленых» финансовых продуктов и их кодификации. «В ходе обсуждения, в котором принимали участие представители федеральных органов исполнительной власти, институты развития, крупнейшие банки, эксперты финансового рынка, были рассмотрены вопросы основных направлений реализации «зеленых» проектов, критерии их оценки и разработки мер стимулирования субъектов хозяйственной деятельности, реализующих такие проекты».

По итогам совещания, рассказала сенатор, Совет Федерации рекомендовал для создания рынка «зеленых» финансовых продуктов рассмотреть возможность введения различных мер стимулирования участников процесса, формирования законодательной базы, направленной на предоставление субъектам Российской Федерации возможности по выпуску «зеленых» облигаций и так далее.

Также Елена Зленко проинформировала о том, что 27–28 мая 2021 г. на площадке Таврического дворца в Санкт-Петербурге состоится девятый Невский международный экологический конгресс, организатором которого выступает Министерство природных ресурсов и экологии РФ при поддержке Совета Федерации и при участии Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).

Сенатор отметила, что цель Конгресса — формирование международной повестки дня, связанной с политикой в сфере экологической безопасности. «Тема конгресса – «Экология планеты – устойчивое развитие» носит всеобъемлющий характер и затрагивает практически все вопросы экологической политики, включая вопросы рационального природопользования, экологического просвещения, новой климатической политики, создания экономики замкнутого цикла, обеспечения экологической безопасности и развития экотуризма», — сообщила Елена Зленко.

В свою очередь Сергей Белоусов отметил, программа Союзного государства «Разработка современных технологий геологического изучения, рационального и экологически безопасного использования ресурсов недр России и Беларуси» должна стать основой для внедрения экономически эффективных и экологически безопасных инновационных технологий для геологического изучения минеральных ресурсов и использования техногенного сырья перспективных для инвестиций районов России и Беларуси.

«В настоящее время в связи с развитием высоких технологий мы отмечаем стремительный рост потребления полезных ископаемых. Для удовлетворения спроса на сырье, объёмы добычи в будущем будут только расти. Достижение баланса между экономическими последствиями и экологической составляющей по этому направлению задача крайне актуальная. Россия и Беларусь укрепляют двусторонние связи по самому широкому спектру вопросов, у наших стран накоплен значительный опыт реализации совместных экологических проектов», — отметил Сергей Белоусов.

«Сотрудничество в рамках программы не только поможет минимизировать негативное влияние на окружающую среду в процессе добычи полезных ископаемых, переработки и транспортировки минерального сырья, но и позволит России и Беларуси следовать целям устойчивого развития», — уверен сенатор.

Также Сергей Белоусов рассказал о подготовке заседания постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства Союзного государства о практике применения законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации в области обращения с отходами. Проведение мероприятие намечено на октябрь 2021 года в Минске (Республика Беларусь) на базе одного из действующих предприятий по переработке отходов, уточнил он.

В мероприятии приняли участие депутаты – члены Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, представители Постоянного Комитета Союзного государства, министерств и ведомств Беларуси и России.

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