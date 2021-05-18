Комитеты СФ провели консультации по кандидатуре для назначения на должность заместителя Генерального прокурора РФ

Source: Russia – Council of the Federation
Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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Андрей Яцкин
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Андрей Клишас
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Виктор Бондарев
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Вячеслав Тимченко
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Андрей Шевченко
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Владимир Полетаев
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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
10 из 40
Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
11 из 40
Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
12 из 40
Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
13 из 40
Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
15 из 40
Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
16 из 40
Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
17 из 40
Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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Вячеслав Тимченко
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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
20 из 40
Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
21 из 40
Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
22 из 40
Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
23 из 40
Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
24 из 40
Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
25 из 40
Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
26 из 40
Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
27 из 40
Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
28 из 40
Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
29 из 40
Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
30 из 40
Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
31 из 40
Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
32 из 40
Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
39 из 40
Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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