Комитеты СФ провели консультации по кандидатуре для назначения на должность заместителя Генерального прокурора РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

1 из 40

Андрей Яцкин

2 из 40

Андрей Клишас

3 из 40

Виктор Бондарев

4 из 40

Вячеслав Тимченко

5 из 40

Андрей Шевченко

6 из 40

Владимир Полетаев

7 из 40

Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

8 из 40

Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

9 из 40

Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

10 из 40

Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

11 из 40

Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

12 из 40

Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

13 из 40

Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

14 из 40

Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

15 из 40

Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

16 из 40

Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

17 из 40

Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

18 из 40

Вячеслав Тимченко

19 из 40

Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

20 из 40

Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

21 из 40

Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

22 из 40

Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

23 из 40

Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

24 из 40

Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

25 из 40

Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

26 из 40

Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

27 из 40

Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

28 из 40

Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

29 из 40

Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

30 из 40

Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

31 из 40

Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

32 из 40

Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

33 из 40

Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

34 из 40

Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

35 из 40

Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

36 из 40

Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

37 из 40

Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

38 из 40

Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

39 из 40

Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

40 из 40

MIL OSI