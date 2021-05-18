Source: Russia – Council of the Federation

Расширенное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству провел А. Клишас.

Комитет СФ предварительно обсудил кандидатуру для назначения на должность заместителя Председателя Конституционного Суда РФ, а также подготовку к «правительственному часу» на тему «О приоритетных направлениях совершенствования законодательства в сфере юстиции» и проект постановления палаты.

Смотрите также

Провел заседание председатель Комитета СФ Андрей Клишас. КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края

Комитет обсудил представленную Президентом Российской Федерации кандидатуру Сергея Маврина для назначения на должность заместителя Председателя Конституционного Суда РФ.

Сенатор отметил, что соответствующее Представление Президента РФ было направлено в Совет Федерации в соответствии с пунктом «е» статьи 83 Конституции Российской Федерации.

«Комитет рассмотрел кандидатуру для назначения на должность заместителя Председателя Конституционного Суда РФ в соответствии с пунктом «ж» части 1 статьи 102, частью 1 статьи 128 Конституции Российской Федерации, а также статьей 23 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» и главой 24 Регламента Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации», — отметил Андрей Клишас.

Кандидата для назначения на должность заместителя Председателя Конституционного Суда РФ представил полномочный представитель Президента РФ в Совете Федерации Артур Муравьев.

С информацией о кандидате выступил Председатель Конституционного Суда РФ Валерий Зорькин, отметив, что Сергей Маврин является одним из авторитетнейших специалистов по трудовому праву.

«Специализация представленной Президентом кандидатуры является сегодня особенно актуальной в связи с принятием блока социальных поправок к Конституции Российской Федерации, а также содержанием Послания Президента Федеральному Собранию Российской Федерации. Все эти вопросы сейчас стоят в центре внимания», — в свою очередь, сказал Андрей Клишас.

Расширенное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

1 из 13

Андрей Клишас

2 из 13

Расширенное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

3 из 13

Расширенное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

4 из 13

Расширенное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

5 из 13

Расширенное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

6 из 13

Расширенное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

7 из 13

Расширенное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

8 из 13

Расширенное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

9 из 13

Расширенное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

10 из 13

Расширенное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

11 из 13

Расширенное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

12 из 13

Расширенное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

13 из 13

Сергей Маврин, 1951 г. р., имеет высшее юридическое образование, доктор юридических наук, профессор, стаж работы по юридической профессии – 44 года, в том числе в должности судью – 16 лет, с 2005 г. – судья КС РФ, с 2009 г. – заместитель Председателя КС РФ.

По итогам обсуждения Комитет проголосовал единогласно по представленной Президентом РФ кандидатуре для назначения на должность заместителя Председателя Конституционного Суда РФ.

В соответствии с установленной законом процедурой Комитетом принято решение рекомендовать Совету Федерации назначить Сергея Маврина на указанную должность.

В рамках вопроса о подготовке к «правительственному часу» на тему «О приоритетных направлениях совершенствования законодательства в сфере юстиции» и проекта постановления палаты с докладом выступил Министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

По его словам, в текущем году основными направлениями работы Министерства юстиции станут цифровая трансформация и клиентоцентричность, то есть, ориентированность на человека и удобство при получении государственных услуг, при использовании сервисов и взаимодействии со службами ведомства. Он остановился на задачах Министерства в области организации местного самоуправления, создания нормативной базы для исключения из уставов муниципальных образований норм, дублирующих федеральное законодательство.

Министр напомнил, что с 7 июня 2021 г. вступает в силу изменение в федеральное законодательство, которое закрепляет право муниципалитетов направлять на государственную регистрацию в территориальные органы Министерства юстиции документы в электронном виде. Это значительно сократит объем трудозатрат и снизит расходы муниципалитетов. В электронный вид планируется перевести и уставы некоммерческих организаций, готовятся соответствующие поправки в законодательство.

«Мы двигаемся по пути снятия бюрократической нагрузки с помощью отмены дополнительных требований к уставам общественных организаций. Еще одно наше предложение касается совершенствования законодательства об отчетности некоммерческих организаций. Речь также идет о совершенствовании в целом регулирования некоммерческого сектора. Уже сейчас встречаются случаи, когда коммерческая деятельность прикрывается ложной благотворительностью», — сказал Министр.

Константин Чуйченко затронул тему правовой помощи. Планируется создать единый реестр адвокатов РФ, который станет единственным официальным источником информации об адвокатах. Создается единый всероссийский информационный ресурс бесплатной юридической помощи. В 2022 году будет создана федеральная государственная информационная система «Правовая помощь». Ее основным компонентом станет единый портал правового просвещения и бесплатной юридической помощи, этот сервис будет доступен для всех граждан.

Министр рассказал о ходе подготовки проектов нового КоАП РФ, Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях. «Эти документы находятся на высокой стадии согласования, мы обсуждаем их как с органами власти, так и с общественностью, учитываем позицию регионов».

MIL OSI