К. Косачев выступил с приветствием к участникам XXV «Потсдамских встреч»

Source: Russia – Council of the Federation

Тема мероприятия — перспективы европейского сотрудничества между пандемией и новой расстановкой политических сил.

Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл приветствовал участников традиционных «Потсдамских встреч».

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XXV «Потсдамские встречи» открыли видеообращения Федерального министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса и Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, под патронатом которых проводится это традиционное мероприятие. В этом году оно посвящено перспективам европейского сотрудничества между пандемией и новой расстановкой политических сил.

По мнению Константина Косачева, в настоящее время отношения России и Европы испытывают новый переломный момент после двух значимых периодов сближения: 1975 года в Хельсинки, где были закреплены принципы мирного сосуществования разных политических систем и 1990 года в Париже, где была принята политическая программа, действовавшая на огромном пространстве — от Ванкувера до Владивостока.

Вместе с тем, считает сенатор, в последние тридцать лет Европа отдаляется от Парижской хартии 1990 года в неизвестность.

«Условно говоря, Хельсинки фиксировал раздел Европы на Западную и Восточную, Париж подразумевал отсутствие деления Европы. А по факту получилось, что Восточная Европа перестала существовать, а Западная осталась. Мы имеем деление Европы на Западную (НАТО и ЕС) и на остальную Европу», — отметил Константин Косачев.

Он также напомнил про события в Косово, когда НАТО вышла за пределы своей уставной компетенции (Северная Атлантика), после чего Россия потеряла доверие к принципу «демократии не нападают».

Российский парламентарий напомнил и про события на постсоветском пространстве, которые западные визави восприняли как «восстановление империи».

Запад посчитал допустимым подходить к урегулированию региональных европейских конфликтов не коллективно, а в одностороннем плане, по собственному разумению. Как следствие, по мнению Константина Косачева, ориентированные на Запад республики «строят у себя всеми правдами и неправдами унитарные государства без столь любимого в Европе принципа автономии для территорий проживания нетитульных наций».

«Мы защищаем русских за пределами России, прежде всего в Прибалтике и на Украине, поскольку западные демократии отказываются делать это совместно в соответствии с европейскими ценностями и в рамках ОБСЕ и СЕ», — отметил Константин Косачев.

«Мы сейчас в точке максимальной конфронтации, какой для времен «холодной войны» было начало 70-х, то есть до Договора по СНВ-1, до российско-американского соглашения по ПРО и до хельсинкского процесса. Мы должны, как и наши предшественники, перестать делать вид, что истина только на нашей стороне, и начать движение по направлению друг к другу. Надо начинать путь к новому Хельсинки на основе фиксации разнообразия. То есть, опять же принципов мирного сосуществования, раз уж не получается пока иначе. Должны быть проведены красные линии, за которыми — нарушение суверенитета и вмешательство во внутренние дела», — считает российский парламентарий.

По его мнению, для обсуждения сугубо внутриевропейских проблем и восстановления нормальных отношений нужна первая в истории Европы конференция с участием только европейцев.

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