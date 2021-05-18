К. Косачев провел заседание Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при СФ

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ предложил разработать проект концепции госполитики в сфере средств массовых коммуникаций по обеспечению сохранения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел заседание Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации на тему «Взаимодействие государства, институтов гражданского общества и религиозных организаций в решении вопросов сохранения духовно-нравственных ценностей народов России».

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Как отметил Константин Косачев, исторически сложившаяся система единых духовно-нравственных ценностей народов России должна лежать в основе воспитания молодежи. «Именно так действует механизм передачи, так сказать, «национального гена» от поколения к поколению. Разрыв в этой цепочке приводит к катастрофическим последствиям».

По словам вице-спикера СФ, ценности – не только некая этнокультурная отличительная черта нации, но ее историческая опора в самые трудные моменты истории. В этой связи сенатор напомнил слова Президента РФ из Послания Федеральному Собранию: «Духовно-нравственные ценности, о которых в ряде стран уже забывают, нас, напротив, сделали сильнее».

«События последнего года стали ярким подтверждением того, что опора на эти ценности делает наше общество более сплоченным перед лицом общих угроз, таких, как пандемия новой коронавирусной инфекции», — подчеркнул Константин Косачев.

Говоря о сохранении духовно-нравственных ценностей, парламентарий упомянул о принятых в прошлом году поправках в Конституцию. «Сам факт их принятия говорит о том, что и общество, и государство посчитали необходимым кодифицировать наши ценности на уровне Основного Закона страны».

Одним из основных приоритетов вице-спикер СФ назвал поддержку нравственного воспитания молодёжи. Весьма важно развивать прочные ценностные установки у молодежи, чтобы она имела «своего рода собственный защитный экран от экстремизма, насилия и манипуляции, и это – предмет общей заботы государства, общества и конфессий России».

Константин Косачев подчеркнул, что непреходящей ценностью, объединяющей людей разных поколений, является память о Великой Победе. При этом он заявил, что правда о Войне тоже нуждается в защите, напомнив, что с этой целью была введена ответственность за оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветеранов. «Но одних законодательных, исключительно запретительных мер недостаточно. Должно быть категорическое неприятие исторической лжи на уровне общественного сознания, осуждение и отторжение всего того, что оскорбляет Великий Подвиг наших отцов. Чтобы для людей была немыслимой сама постановка вопроса о равной ответственности победителя нацизма – советского народа и абсолютного зла – нацизма», — сказал вице-спикер СФ. Поэтому так важно конструктивное взаимодействие государства с институтами гражданского общества, религиозными организациями, считает он.

Заседание Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при СФ

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Константин Косачев

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Вячеслав Тимченко

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Андрей Шевченко

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Любовь Глебова

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Заседание Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при СФ

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Как отметил Константин Косачев, требуется координация работы на всех уровнях, комплексный анализ и мониторинг ценностных предпочтений нашего общества, особенно – в среде молодежи, а также существующих и возникающих угроз в этой сфере, и, наконец, оперативная разработка законодательных и информационных инструментов реагирования на эти вызовы. «Если мы будем действовать по старинке, в расчете на прежнюю аудиторию и привычные для нее источники информации, мы проиграем битву за умы молодежи. Нужно осваивать новые среды и средства, форматы и формы общения с молодым поколением, которое сегодня живет в условиях широкой (и часто некритичной) открытости к потокам информации».

Вице-спикер СФ обратил особое внимание на ведущуюся работу по организации в России в следующем году Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу, инициированной Советом Федерации и лично ее Председателем Валентиной Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга и одобренной тремя резолюциями Генассамблеи ООН. Буквально на днях Президент России одобрил сроки и время мероприятия – Санкт-Петербург, 16–18 мая 2022 г. Ожидается, что в ней примут участие главы государств, представители конфессий, парламентарии, общественные и религиозные деятели, проинформировал парламентарий.

Вице-спикер СФ предложил в рамках деятельности Совета подумать о том, какие можно дать идеи и предложения для содержательного наполнения конференции.

По словам парламентария, работа по подготовке к мероприятию будет вестись весь оставшийся год. В частности, 25 мая пройдет «круглый стол» «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в мире. Диалог культур», который проводят Комитет СФ по международным делам и Комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлении и делам Севера. А затем состоится форум «Историко-культурное наследие России» (г. Ярославль, 24–25 июня), где одна из его секций будет посвящена сохранению духовного наследия России как вкладу в межкультурный диалог.

Завершая выступление, Константин Косачев предложил рекомендовать Правительству РФ включить в разрабатываемый проект Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года положения, закрепляющие цели, задачи, меры и механизмы, направленные на сохранение и защиту традиционных российских духовно-нравственных ценностей, на укрепление общероссийской гражданской идентичности.

Вице-спикер СФ считает важным предложить Правительству рассмотреть вопрос о разработке проекта концепции государственной политики в сфере средств массовых коммуникаций, в том числе средств массовой информации, направленной на обеспечение сохранения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Заместитель Министра просвещения РФ Денис Грибов рассказал о деятельности ведомства в сфере воспитания на всех уровнях, а также обозначил основные траектории в этой работе на перспективу.

В заседании, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи, приняли участие председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова, ГлебоваЛюбовь Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики сенаторы Российской Федерации, представители федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления, Общественной палаты РФ, Российской академии наук, образовательных и общественных организаций, религиозных объединений.

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