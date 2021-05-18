К. Косачев: Россия и Сербия поддерживают высокий уровень межпарламентского сотрудничества

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ провел встречу с Министром по инновациям и технологическому развитию Республики Сербии.

Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу с Министром по инновациям и технологическому развитию Республики Сербии и Председателем сербской части Межправительственного сербско-российского комитета по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Ненадом Поповичем.

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Во встрече приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский, РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области член Комитета СФ по международным делам Александр Карелин КарелинАлександр Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новосибирской области и член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Евгений Савченко. СавченкоОлег Витальевиччлен Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Калужской области

«Сербия – важный партнер России на международной арене. Мы занимаем очень близкие позиции по большинству вопросов», — сказал Константин Косачев.

Он подчеркнул, что Россия и Сербия поддерживают высокий уровень межпарламентского сотрудничества, развивая и углубляя деятельность групп дружбы.

Встреча Константина Косачева с Министром по инновациям и технологическому развитию Республики Сербии

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Встреча Константина Косачева с Министром по инновациям и технологическому развитию Республики Сербии

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Александр Карелин

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Евгений Савченко

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Валерий Рязанский

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Встреча Константина Косачева с Министром по инновациям и технологическому развитию Республики Сербии

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Встреча Константина Косачева с Министром по инновациям и технологическому развитию Республики Сербии

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Встреча Константина Косачева с Министром по инновациям и технологическому развитию Республики Сербии

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Встреча Константина Косачева с Министром по инновациям и технологическому развитию Республики Сербии

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Встреча Константина Косачева с Министром по инновациям и технологическому развитию Республики Сербии

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Встреча Константина Косачева с Министром по инновациям и технологическому развитию Республики Сербии

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Встреча Константина Косачева с Министром по инновациям и технологическому развитию Республики Сербии

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Стороны констатировали, что экономическое взаимодействие между Россией и Сербией развивается усиленными темпами и сохраняет потенциал для стремительного роста в ближайшие годы.

Отмечено, что обе страны укрепляют и гуманитарное сотрудничество, совместно препятствуя усилиям некоторых государств стереть историческую память и пересмотреть исторические факты.

Ненад Попович выразил благодарность российской стороне за помощь, оказываемую не только поставками вакцины от коронавирусной инфекции, но и трансфером технологий для ее производства.

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