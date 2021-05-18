Л. Талабаева: В целях стабилизации рынка сои в стране нужно создать условия для развития агротехнологий и поддержки производителей

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы и эксперты обсудили вопросы развития соевой отрасли в России.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края провела совещание по вопросам развития соевой отрасли в России.

Смотрите также

По ее словам, росту интереса к производству сои в стране способствовали следующие факторы: значительный мировой спрос на отечественную сою, востребованность продуктов ее переработки, высокая рентабельность производства по сравнению с зерновыми культурами.

«Этот вопрос важен для развития аграрного производства как для производства пищевой продукции, так и для производства кормов и животноводства. Ведь доля кормов в себестоимости скота и птицы составляет около 70 процентов, а соевый шрот составляет довольно значительную долю в этих кормах», — пояснила Людмила Талабаева.

Сенатор отметила, что в решении проблемы дефицита животного белка и замены его белком растительного происхождения ведущее положение отводится сое. Это универсальная продовольственная, кормовая и техническая культура, содержащая до 48 проц. белка и до 20 проц. масла. Именно это делает ее исключительно важным сельскохозяйственным сырьем стратегического назначения. «Также нужно учитывать высокий экспортный потенциал соевой продукции и предпринимать меры по его реализации. К сожалению, несмотря на активное развитие направления выращивания сои, российские сельхозпредприятия не удовлетворяют имеющийся спрос», — подчеркнула парламентарий.

Как сообщила Людмила Талабаева, за последние годы в Российской Федерации наблюдается рост посевных площадей под соей. Основным регионом, традиционно выращивающим сою, является Дальний Восток, где посевные площади под данной культурой с 2011 по 2020 гг. увеличились в 1,5 раза. Вместе с тем в регионах Центрального федерального округа посевные площади под соей за тот же период выросли в 7,3 раза.

Статистика также показывает рост производства соевой продукции в России за последние годы. По данным Росстата, в 2020 г. собрано 4,3 млн тонн сои, в 3,8 раза больше уровня 2010 г. (1,1 млн тонн), в том числе в регионах Центрального и Дальневосточного федеральных округов собрано 2 млн тонн и 1,45 млн тонн соответственно (2010 г. – 0,08 млн тонн и 0,8 млн тонн соответственно). Таким образом совокупный доля произведенных соевых бобов по Центральному и Дальневосточному федеральным округам составляет 81 проц.

Людмила Талабаева

1 из 9

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

2 из 9

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

3 из 9

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

4 из 9

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

5 из 9

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

6 из 9

Людмила Талабаева

7 из 9

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

8 из 9

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

9 из 9

Людмила Талабаева считает, что важно подготовить предложения по закреплению этой положительной тенденции и ее дальнейшему развитию. По ряду направлений повысить эффективность работы. Так, например, продуктивность российского соеводства по сравнению с большинством ключевых стран-производителей относительно невысока. В 2019 году средняя урожайность сои в России составляла 1,5 т/га, в то время как урожайность в США и странах Латинской Америки почти вдвое выше. Кроме того, в настоящее время не полностью задействованы мощности маслоэкстракционных заводов по переработке сои.

«Необходимо отметить недостаточное развитие в стране направления переработки сои в целях изготовления различных видов пищевой продукции с высокой добавленной стоимостью. Особенно это касается регионов, где непосредственно осуществляется выращивание этой культуры», — сказала сенатор. Для решения этой проблемы, считает Людмила Талабаева, требуется разработать комплекс мер, который будет стимулировать создание таких предприятий. При этом важно обеспечить данные предприятия оборудованием отечественного производства, уточнила она.

Людмила Талабаева отметила, что в целях стабилизации рынка сои и соевой продукции в России целесообразно рассмотреть ряд важных направлений в этой сфере. Речь идет о развитии биржевой торговли, создании условий для развития селекции, направленных на выведение сортов семян сои с высокими показателями по протеину и масличности, совершенствовании агротехнологий, принятии дополнительных мер государственной поддержки производителей и переработчиков сои.

Участники совещания обсудили пути решения наиболее острых проблем в сфере государственного регулирования российского рынка соевой продукции, текущую ситуацию на отечественном рынке в этой области.

По итогам обсуждения подготовлены необходимые рекомендации для Правительства РФ и органов власти. Документ будет утвержден на заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

В мероприятии приняли участие член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Кондратенко, КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края представители профильных министерств и ведомств, профессионального и научного сообщества.

MIL OSI