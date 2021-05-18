Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 18 мая. – Минэнерго России держит на контроле прохождение половодья и ведёт непрерывный мониторинг ситуации для обеспечения безаварийной работы и надёжного функционирования предприятий ТЭК. Компании отрасли ранее провели соответствующие превентивные мероприятия.

На ежесуточном контроле Минэнерго находится состояние объектов электросетевого комплекса в условиях прохождения весеннего половодья, а также своевременное принятие оперативных мер по надёжному и безопасному электроснабжению потребителей. В период пропуска паводковых вод Министерством организовано необходимое взаимодействие с энергокомпаниями, МЧС России и субъектами Российской Федерации.

По информации ПАО «Русгидро», гидроэлектростанции осуществляют плановую предполоводную сработку водохранилищ для безопасного прохождения паводкового периода. В апреле приток воды в Угличское, Шекснинское и Рыбинское водохранилища превысил норму в 1,5-1,9 раза. Приток воды в Иваньковское, Горьковское, Куйбышевское, Камское, Воткинское и Нижнекамское водохранилища был близким к норме, в Чебоксарское – на 25% меньше её, в Саратовское – на 55% ниже и в Волгоградское – на 85% ниже. Суммарный приток воды в водохранилища на Волге и Каме составил в апреле 65,1 км3 (при норме в 65,9 км3).

Приток воды в апреле в Саяно-Шушенское водохранилище и озеро Байкал был на 25% больше нормы, в остальные водохранилища на сибирских реках – близким к норме, в Колымское и Зейское водохранилища – на 25-40% меньше нормы.

По данным АО «ЕвроСибЭнерго», предполоводная сработка выполнена по озеру Байкал, Братскому, Усть-Илимскому, Красноярскому водохранилищам, при этом риски негативного воздействия вод в период весеннего половодья не прогнозируются.

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