Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Блоги#Набор 201818.05.2021 13:18

Основы визуально-инструментальных наблюдений космонавтов

Алексей Зубрицкий проходит тренировку на ВИН

Космонавты отряда Роскосмоса проходят в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина специальное обучение по ориентированию на Земле с борта Международной космической станции по ключевым земным объектам. Об этом сообщил в блоге «Жизнь космонавта» Александр Горбунов.

Отмечается, что для успешного фотографирования объектов на поверхности планеты космонавт должен иметь определенные навыки. Среди них — быстрое ориентирование. В связи с большой скоростью полета МКС у космонавтов есть около 40 секунд на то, чтобы обнаружить и сфотографировать заданный объект.

«Сначала на каждом континенте мы запоминаем большое количество ключевых ориентиров — озер, крупных рек, горных цепей и вершин, заливов и проливов, а также островов и архипелагов — до сотни объектов на каждом материке, — пишет Александр Горбунов. — При этом специальное программное обеспечение тренажера позволяет сделать вид на объекты с высоты МКС и под разными углами. Чтобы еще больше приблизить к реальности процесс обучения, в программе можно добавить облачный покров, который затрудняет поиск и фотографирование.

Тренажер моделирует вид на Землю с МКС через иллюминатор, а прямоугольник с увеличенным изображением — вид через видоискатель фотокамеры. В процессе занятия космонавтам необходимо найти заданные в радиограмме объекты по ходу движения МКС и «сфотографировать» их. При этом вслух они комментируют свои действия, удерживают «уплывающий» вниз объект в видоискателе с помощью джойстика и параллельно называют вслух все ориентиры, которые они наблюдают в иллюминаторе.

Кроме того, космонавты предлагают своим читателям угадать место на планете, которе запечатлено на фотографии.

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