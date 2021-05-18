Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата#История19.05.2021 00:10

Первый аппарат возле Венеры

Ровно 60 лет назад, 19 мая 1961 года, советская автоматическая межпланетная станция «Венера-1» прошла на расстоянии приблизительно 100 000 км от планеты Венера и перешла на ее гелиоцентрическую орбиту. На тот момент это был первый космический межпланетный аппарат землян.

Аппарат «Венера-1» был запущен с помощью четырехступенчатой ракеты-носителя «Молния». Он имел две панели солнечных батарей и остронаправленную параболическую антенну, которая была впервые применена для передачи телеметрической информации. На пути к цели «Венера-1» провела несколько важных исследований космического пространства. Было подтверждено наличие плазмы солнечного ветра, а также получены данные о его параметрах в окрестностях Земли и на расстоянии 1,9 млн км от нее.

Финальная часть маршрута оказалась не столь успешной. Через 7 суток контакт со станцией был потерян. 19-20 мая 1961 года «Венера-1» прошла на расстоянии приблизительно 100 000 км от планеты Венера.

Запуск автоматической межпланетной станции «Венера-1» стал важным этапом в развитии космической техники. Это был первый аппарат, предназначенный для исследования планет. Многое на этой станции было опробовано впервые, например, впервые была применена техника трехосной ориентации космического аппарата в орбитальной системе координат по Солнцу и звезде Канопус.

Первой станцией, достигшей поверхности Венеры, стала автоматическая межпланетная станция «Венера-3», запущенная 16 ноября 1965 года.

В настоящее время разрабатывается концепция реализации проекта по изучению Венеры — «Венера-Д». Научная программа проекта предполагает изучение строения минералогического, химического, элементного состава поверхности; процессов взаимодействия атмосферы и поверхности; электромагнитной, и сейсмической активности; строения, состава и химии облачного слоя, а также ряда других свойств планеты.

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