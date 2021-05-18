Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела заседание Комитета СФ по социальной политике.

В Комитете СФ по социальной политике состоялось расширенное заседание с участием представителей органов государственной власти Астраханской области, которое провела председатель Комитета СФ Инна Святенко. СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы В заседании приняла участие заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

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В ходе заседания сенаторы предварительно рассмотрели проект федерального закона, разработанного во исполнение Послания Президента Российской Федерации.

По словам Инны Святенко, законопроект устанавливает порядок и условия назначения двух новых пособий: ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, и ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет.

«Право на первое пособие имеют женщины со сроком беременности шесть и более недель, размер среднедушевого дохода семей которых не превышает величину прожиточного минимума в регионе», — пояснила сенатор.

Второе пособие получит единственный родитель детей в возрасте от восьми до шестнадцати лет или родители детей, в отношении которых положена уплата алиментов. Для получения пособия среднедушевой доход таких семей не должен превышать величину прожиточного минимума.

«Согласно букве закона, больничный по уходу за ребенком в возрасте до семи лет с первого сентября 2021 года будет оплачиваться на 100 процентов, независимо от страхового стажа получателя», — продолжила Инна Святенко.

Принятие закона, по мнению парламентария, усилит социальную защищенность граждан, особо нуждающихся в государственной поддержке, а также позволит улучшить материальное положение семей с детьми в случае заболевания ребенка.

Расширенное заседание Комитета СФ по социальной политике

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Галина Карелова

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Инна Святенко

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Юрий Архаров

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Валерий Рязанский

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Расширенное заседание Комитета СФ по социальной политике

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Комитет СФ рекомендовал к одобрению еще один федеральный закон, подготовленный во исполнение Послания Президента Российской Федерации. «Правовым актом предлагается ввести механизмы беззаявительного назначения пенсий по инвалидности, досрочных пенсий, назначаемых безработным предпенсионерам, а также беззаявительного установления федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям», — сообщила член Комитета СФ Мария Львова-Белова. Львова-БеловаМария Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Пензенской области

На Пенсионный фонд России возлагается обеспечение информирования застрахованных лиц о предполагаемом размере страховой пенсии по старости.

«Законом вводится новым способ назначения страховой пенсии по старости – в автоматическом режиме, а также на основании комплексного запроса предоставляется возможность получения гражданами одновременно нескольких государственных услуг, оказываемых Пенсионным фондом Российской Федерации», — продолжила парламентарий.

По мнению Марии Львовой-Беловой, Федеральный закон создает удобные условия реализации права на пенсионное обеспечение и социальную помощь.

Сенаторы также поддержали изменения в законодательство, касающиеся распространения звуковой рекламы, поправки, уточняющие положения законов в связи с введением понятия «муниципальный округ», а также упрощающие порядок оформления виз для иностранных туристов в России.

В ходе заседания члены Комитета заслушали информацию заместителя председателя правительства Астраханской области Дмитрия Овчинникова и министра здравоохранения региона Алексея Спирина. Речь шла об актуальных вопросах реализации социальной политики в Астраханской области, в частности, о строительстве лечебно-диагностического корпуса областного онкологического диспансера, нового хирургического корпуса областной детской клинической больницы, а также о завершении строительства и оснащении необходимым оборудованием областного перинатального центра.

По итогам заседания подготовлен ряд рекомендаций Правительству Российской Федерации, заинтересованным государственным органам исполнительной власти РФ.

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