Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#АСПОС ОКП#Орбитальные группировки18.05.2021 18:57

Российский и японский спутники могут сблизиться на 200 метров

По информации Главного информационно-аналитического центра Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве примерно в 4 утра по московскому времени 19 мая 2021 года космические аппараты «Канопус-В» № 5 и ASNARO (Япония) могут сблизиться на расстоянии около 200 м.

ГИАЦ АСПОС ОКП осуществляет постоянный мониторинг данной ситуации.

Космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» № 5 был запущен 27 декабря 2018 года с космодрома Восточный. Он предназначен для получения многозональных изображений поверхности Земли в интересах обеспечения оперативной информацией министерств и ведомств, а также коммерческих потребителей.

Японский исследовательский спутник ASNARO был выведен на орбиту 6 ноября 2014 года ракетой-носителем «Днепр».

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