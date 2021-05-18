Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось совместное заседание Комитета СФ по обороне и безопасности и Комитета СФ по науке, образованию и культуре.

Председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области и председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан провели совместное заседание Комитета СФ по обороне и безопасности и Комитета СФ науке, образованию и культуре. В мероприятии приняли участие члены Комитета СФ по науке, образованию и культуре Римма Галушина, ГалушинаРимма Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа Сергей Михайлов, МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края Ольга Хохлова. ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области

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К работе приглашены также руководство и сотрудники профильных подразделений Росгвардии, МВД РФ, МЧС РФ, Министерства просвещения РФ.

Обсуждены вопросы, связанные с обеспечением безопасности в образовательных организациях.

По словам Виктора Бондарева, участившиеся случаи насилия с применением оружия в образовательных учреждениях требуют внимания всех законодателей, а также совершенствования межведомственного взаимодействия силовых министерств и ведомств при участии органов образования, здравоохранения, прокуратуры и Роскомнадзора.

«Президентом России уже даны поручения профильным ведомствам, но законодатели не могут остаться в стороне от этой работы. Повышение безопасности детей должно стать постоянной задачей, не связанной с какими‑либо чрезвычайными происшествиями», — подчеркнул Виктор Бондарев.

Глава Комитета СФ высказал предложения, касающиеся корректировки нормативов и порядка выдачи разрешения на право владения оружием, ответственности должностных лиц за обучение и прием зачетов по правилам обращения с оружием.

Сенатор также считает необходимым обеспечить преемственность работы по профилактике девиантного поведения после достижения совершеннолетия, ограничить несовершеннолетних от деструктивного контента в социальных сетях.

Как отметила глава Комитета СФ по науке, образованию и Культуре Лилия Гумерова, инфраструктура безопасности в образовательных организациях регулируется примерно пятьюдесятью нормативными актами разных ведомств, две трети из которых касаются противопожарной безопасности и в ряде случаев противоречат друг другу.

Законодатель предложила всем задействованным ведомствам в ближайшее время выработать и утвердить единые, понятные требования к обеспечению безопасности и антитеррористической деятельности российских образовательных организаций.

Лилия Гумерова также затронула вопросы профессиональных требований к сотрудникам охраны, предложила разработать единый стандарт оборудования — систем оповещения, видеокамер, наладить его отечественное производство и централизованные поставки в образовательные организации.

Также законодатель коснулась проблематики «цифровой культуры», родительской ответственности за воспитание детей и взаимодействия семьи и школы.

Участники совместного заседания предметно обсудили представленную тематику, высказали свои конкретные предложения. Принято решение в ближайшее время продолжить обсуждение темы для выработки конкретных рекомендаций.

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