Сергей Мочальников: «Россия уверенно смотрит в будущее и готова оставаться надёжным поставщиком высококачественных энергетических товаров»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 18 мая. – Директор Департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Минэнерго России Сергей Мочальников в рамках IV Международной онлайн-конференции «Управление рисками в энергетике – 2021», организованной Фондом «Институт энергетики и финансов», выступил на пленарном заседании «Мировая энергетика после COVID-19: новые риски и возможности для развития».

Сергей Мочальников отметил, что хотя непосредственное влияние пандемии на энергетический спрос носит среднесрочный, а где-то и краткосрочный характер, она взбудоражила активную дискуссию о прохождении пика спроса на уголь и нефть.

«Боюсь, что в данном случае, как и во время любого резкого экономического спада или подъёма, происходит неоправданная экстраполяция текущих тенденций на долгосрочную перспективу. Мы много раз были свидетелями ошибочности подобных скоропалительных оценок», – пояснил глава Департамента.

Он напомнил, что год назад была принята Энергетическая стратегия России до 2035 года, утверждена Программа развития угольной промышленности на тот же период. В мае текущего года Правительством одобрены проекты генеральных схем развития нефтяной и газовой отраслей на ближайшие 15 лет.

«Эти документы наглядно показывают, что Россия уверенно смотрит в будущее и готова оставаться ответственным и надёжным поставщиком высококачественных энергетических товаров и услуг широкого профиля», – сказал Сергей Мочальников.

Директор Департамента также подчеркнул, что Россия выступает за повышение долгосрочной устойчивости энергетических рынков и глобальную энергетическую безопасность без ущерба национальным интересам любых государств.

«Наша страна как один из ведущих мировых производителей и экспортёров энергоресурсов заинтересована в сохранении долгосрочных и взаимовыгодных отношений с традиционными и новыми потребителями и в формировании устойчивых связей между региональными и национальными энергетическими рынками», – добавил он.

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