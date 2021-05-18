С. Белоусов: Правовой статус малоэтажной жилой застройки требует четкого закрепления

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание по вопросу определения правового статуса «коттеджных поселков».

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края провел совещание по вопросу определения правового статуса «коттеджных поселков».

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Открывая заседание, сенатор отметил, что все больше российских граждан стремятся жить за городом и ограничения прошлого года лишь укрепили этот тренд. Приобретая жилье в коттеджном поселке (малоэтажном жилом комплексе), граждане рассчитывают на определенный уровень комфорта. Однако, перебираясь поближе к природе, люди становятся заложниками обстоятельств, связанных с серьезными проблемами по целому ряду вопросов, начиная с вопросов землеустройства, заканчивая статусом посёлков и проблем с развитием инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

Сергей Белоусов обратил внимание, что участки под жилую застройку нередко расположены в границах водоохранных зон, а сами коттеджи на землях сельхозназначений. Эти обстоятельства существенным образом ограничивают права граждан как собственников земельных участков и расположенных на них жилых объектов недвижимости.

Сенатор считает, что весь спектр вопросов требует системного подхода в области законодательного регулирования. По его мнению, залогом успеха этой работы станет эффективное межведомственное взаимодействие.

Заслушав участников совещания, Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике принял решение взять эту тему на контроль, продолжив работу с уполномоченными органами государственной власти, осуществляющих правовое регулирование в области строительства, имущественных отношений и природопользования.

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