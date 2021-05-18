Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Артек18.05.2021 07:45

«Хочу к вам на недельку»: космонавты получили письма из «Артека»

В Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина доставлена посылка из Международного детского центра «Артек», в которой 940 открыток с посланиями в адрес космонавтов и астронавтов. Ребята из семидесяти шести регионов нашей страны, которые в апреле отдыхали в легендарном лагере на южном берегу Крыма, передали покорителям космоса слова восхищения, благодарности, задали вопросы, позвали в гости и выразили готовность нанести ответный визит.

«Хочу к вам на недельку», — написал один из воспитанников лагеря. Четвертая апрельская смена «Артека», организованная Госкорпорацией «Роскосмос», называлась «Мы — дети Галактики» и была посвящена 60-летию полета Юрия Гагарина. Открытки содержат многочисленные поздравления с этим событием.

Часть писем была адресована экипажу Международной космической станции: космонавтам Роскосмоса, а также их коллегам из Америки, Европы и Японии. Дети интересовались, как на орбите обстоят дела с питанием, есть ли у космонавтов аппетит, беспокоились об их самочувствии в условиях невесомости и желали благополучного возращения на Землю. Многие спрашивали, не страшно ли в космосе и есть ли шанс встретить инопланетян или НЛО.

Послания иностранным астронавтам переданы представителю космического агентства NASA и будут доставлены адресатам. В апреле 2021 года произошла смена российских экипажей МКС. Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков открытки из «Артека» получили уже во время прохождения послеполетной реабилитации в Центре подготовки космонавтов. Представители отряда космонавтов Роскосмоса, который возглавляет Герой России Олег Кононенко, с удовольствием и благодарностью читают письма, направленные тем, кто проходит подготовку к первому или очередному полетам.

Космонавтов и артековцев связывает давняя дружба, начало ей положил Юрий Гагарин. Первый космонавт планеты семь раз бывал с официальными визитами в главном детском лагере страны. Вместе с Сергеем Королевым он стал инициатором создания в «Артеке» космического музея и подарил часть экспонатов. За 60 лет лагерь посетили более 40 космонавтов, в этот юбилейный год они тоже приезжали на встречи с ребятами и с радостью принимают новые приглашения.

Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина и отряд космонавтов Роскосмоса благодарят артековцев за трогательные поздравления, теплые пожелания, интересные вопросы. Уверены, что наша дружба будет крепнуть!

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