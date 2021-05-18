Source: Russia Federal Space

#НПО автоматики18.05.2021 21:30

Человек открывает космос

Как стартует ракета-носитель «Союз-2», почему Юрий Гагарин выбрал профессию космонавта и какие книги он написал — об этом 15 мая 2021 года узнали участники акции «Ночь музеев — 2021» в Музее космонавтики и ракетно-космической техники Научно-производственного объединения автоматики имени академика Н.А. Семихатова (г. Екатеринбург, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Тема программы в этом году: «Знаете, каким он парнем был! Человек открывает космос». В честь 60-летия со дня первого полета человека в космос музей НПО автоматики показал горожанам выставку книг об истории освоения космоса, соавтором одной из которых стал Юрий Гагарин. Кроме того, гости увидели редкие фотографии и познакомились с интересными фрагментами биографии первого российского космонавта.

Во время экскурсии екатеринбуржцы также узнали, какой вклад вносят уральские предприятия в освоение космоса и как создание первого искусственного спутника Земли связано с Екатеринбургом.

«В 1957 году НПО автоматики, на площадке которого создан наш музей, изготовило кварцевые резонаторы для первого искусственного спутника Земли. Сегодня предприятие производит системы управления для семейства ракет-носителей „Союз-2“. Участники акции „Ночь музеев — 2021“ смогли приобщиться к делу уральских конструкторов и на интерактивном экране в 3D-очках самостоятельно запустить „Союз-2“ с любого из четырех космодромов: Плесецк, Байконур, Восточный или Гвианского космического центра. Наши гости увидели все этапы пуска от подготовки до выведения спутника на орбиту», — пояснила заведующая музеем Татьяна Сухарева.

Кроме того, гости площадки увидели настоящий скафандр, предназначенный для полета в космическом корабле. Во время акции «Ночь музеев» приобщиться к истории космонавтики смогли больше 500 человек.

MIL OSI