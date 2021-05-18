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#НПО Энергомаш18.05.2021 10:59

Школа молодых руководителей проходит в НПО Энергомаш

В конце марта 2021 года в Научно-производственном объединении «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») начался первый этап модульной программы «Школа молодого руководителя», в которой участвуют 18 молодых специалистов и руководителей подразделений Конструкторского бюро предприятия.

Стартовала программа с формирования требований к молодым руководителям на проблемно-ориентированной сессии, в которой приняли участие не только руководители КБ, но и руководители смежных функциональных подразделений. На установочной встрече Главный конструктор НПО Энергомаш Петр Левочкин сформулировал цели и задачи модульной программы развития, сказал о своих ожиданиях и подчеркнул готовность активно поддерживать данный проект.

Обучение проводится раз в две недели, чтобы не отвлекать слушателей от выполнения производственной программы и выстроено в очно-дистанционном формате. На тренинге формируется установка на развитие навыков руководителя. Задачей тренинга также является оценка эффективности используемых тактик и стратегий. В качестве внетренинговой поддержки развития ключевых компетенций участниками используется мобильное приложение.

«Идея „Школы молодых руководителей“ возникла года полтора назад, — рассказала начальник отдела оценки и развития персонала Наталья Данильцева. — Молодые руководители, как правило, являются экспертами в технических вопросах, но в вузах никто не занимался развитием их управленческих навыков. И это актуально не только для молодых руководителей КБ, но и для всех молодых руководителей предприятия».

Как подчеркнула Наталья Данильцева, вкладываться в развитие управленческих компетенций — важная задача не только для управления обучения и развития персонала, но и для руководителей КБ, которые являются примером и ролевой моделью для участников тренинга. Первый модуль программы будет завершен интеграционной сессией в июне, для подведения итогов и определения «барьеров» дальнейшего развития.

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