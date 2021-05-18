Этап Кубка мира и финальный раунд отбора на Игры Олимпиады в Токио пройдут 20-23 мая в Барнауле

Source: Russia Ministry of Sport

Этап Кубка мира и финальный международный отбор на Игры Олимпиады в Токио пройдут в Барнауле с 20 по 23 мая.

В течение четырех дней в столице Алтайского края будут разыграны шесть последних лицензий на Игры в Токио, а также 24 комплекта наград этапа Кубка мира.

Барнаул получил право провести престижные международные соревнования, выиграв борьбу у городов пяти стран Западной Европы. В Алтайском крае ранее никогда не проходили спортивные состязания столь высокого уровня. В турнире примут участие более 400 сильнейших спортсменов из 55 стран.

Для проведения этапа Кубка мира в Барнауле был реконструирован гребной канал, построенный в 1984 году. На водном стадионе был прорыт обводной канал. Были укреплены и подняты берега, возведена зрительская трибуна. Освещена дорога, ведущая к гребному каналу.

В Барнаул были привезены 300 новых лодок, закупленных на средства Фонда поддержки олимпийцев России. Предоставление лодок всем участникам было одним из условий проведения этапа Кубка мира в Сибири. Предыдущий этап турнира прошел в венгерском городе Сегед 12-16 мая — за несколько дней до этапа в Барнауле. Из-за плотного графика соревнований спортсмены не успели бы привести свои лодки в Россию.

Первыми участниками соревнований, прибывшими на Алтай, стали спортсмены сборной команды Эквадора. 17 мая в Барнаул прилетели два чартерных рейса из Будапешта с основной группой участников этапа Кубка мира со всего мира.

Ожидается, что за состязаниями на барнаульском гребном канале будут наблюдать около 20 тысяч болельщиков. В зрительском секторе предусмотрены 3 тысячи сидячих и 5 тысяч стоящих мест, а также шопинг-зона и фудкорт. Будет организована бесплатная доставка зрителей на гребной канал по предъявлению билета на этап Кубка мира.

В течение всех четырех дней соревнований в зрительской зоне будут проводиться розыгрыши призов. В том числе будут разыграны четыре суперприза — три автомобиля и квартира.

Вся информация об этапе Кубка мира в Барнауле на официальном сайте ru.barnaulcanoe2021.com.

Пресс-служба Минспорта России

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