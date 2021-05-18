Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК18.05.2021 01:30

70 лет Виктору Алексеевичу Реню

Сегодня, 18 мая 2021 года, исполняется 70 лет военному инженеру, испытателю средств подготовки и обеспечения жизнедеятельности космонавтов, Герою Российской Федерации Виктору Алексеевичу Реню.

Виктор Алексеевич окончил Рижское высшее военное авиационное инженерное училище: инженер-электрик (1975 г.), член-корреспондент Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского (2003 г.). С 1975 по 1980 гг. — проходил службу в 70 отдельном истребительном тренировочном авиационном полку имени В.С. Серегина ЦПК: инженер.

С 1980 года — в ЦПК ВВС (РГНИ ИЦПК им. Ю.А. Гагарина), Звездный городок Московской обл.: бортовой инженериспытатель, начальник отделения — старший бортовой инженер-испытатель, зам. начальника отдела, начальник отдела, зам. начальника управления, начальник управления (2009 г.), заместитель начальника 3-го управления. В 2007 — уволен в запас.

Виктор Рень участвовал в испытаниях образцов космической техники, элементов топливных систем ракет-носителей, скафандров и спецснаряжения космонавтов, систем жизнеобеспечения пилотируемых космических кораблей, медикаментов, продуктов питания и др. в условиях кратковременной невесомости на самолетахлабораториях, на динамических стендах и тренажерах, в условиях различных климатогеографических зон Земли по программам «Салют», «Интеркосмос», «Мир» и Международной космической станции.

Награжден орденом «За военные заслуги» (2000 г.), медалями СССР и РФ. «Заслуженный испытатель космической техники» (2001 г.).

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