А. Каприн рассказал сенаторам о развитии онкологической службы в стране

Source: Russia – Council of the Federation

Директор «Национального медицинского исследовательского центра радиологии» выступил в рамках «Времени эксперта» на заседании Совета Федерации.

На заседании СФ в рамках формата «Время эксперта» выступил генеральный директор «Национального медицинского исследовательского центра радиологии» Минздрава России, академик Российской академии наук Андрей Каприн.

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Он рассказал, что каждый год в мире в среднем около 18 млн человек заболевают онкологическими болезнями, а 27 тыс. ежедневно умирают от их последствий. При этом риск развития онкологических заболеваний значительно увеличивается с возрастом. Таким образом, с повышением средней продолжительности жизни населения возрастает и число раковых заболеваний.

Андрей Каприн проинформировал о зарождении и развитии онкологической службы в России. «Правительство нашей страны всегда понимало, что надо уделять особое внимание развитию онкологической службы».

Эксперт сообщил, что в настоящее время в Российской Федерации насчитывается 89 диспансеров, несколько онкологических больниц, четыре Национальных медицинских исследовательских центра, семь институтов, которые занимаются онкологическими проблемами. «Важно создать тот стандарт, чтобы наши пациенты во всяком случае лечились не хуже, чем это происходит в других странах», — считает Андрей Каприн.

Он также рассказал о развитии современных методов лечения раковых заболеваний, в том числе нейтронной и радионуклеидной терапии, применении телеконсультаций, которые дают возможность делиться опытом с врачами-онкологами в самых отдаленных точках страны.

Андрей Каприн также подчеркнул, что в непростой период борьбы с пандемией COVID-19 в Российской Федерации не закрылось и не было перепрофилировано ни одно онкологическое учреждение.

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