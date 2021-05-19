А. Клишас: Министерство юстиции РФ готово решать серьезные задачи, которые перед ним стоят

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал доклад Министра юстиции РФ К. Чуйченко в рамках «правительственного часа» в СФ.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края прокомментировал доклад Министра юстиции РФ Константина Чуйченко в рамках «правительственного часа» на тему «О приоритетных направлениях совершенствования законодательства в сфере юстиции».

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«Сфера компетенции Минюста России очень широкая. Министр подробно ответил на все вопросы, которые интересовали сенаторов Российской Федерации не только на заседании палаты, но и на заседании Комитета. Представители Минюста всегда очень ответственны, в рамках вопросов ведения Министерства участвуют в каждом заседании комитета», – отметил Андрей Клишас.

Парламентарий указал, что Министерство акцентирует свое внимание, в частности, на вопросе совершенствования законодательства об адвокатской деятельности, а именно создании единого государственного реестра адвокатов в Российской Федерации.

Кроме того, в настоящее время осуществляется подготовка изменений в законодательство, направленных на создание в субъектах Российской Федерации государственных юридических бюро.

«Указанные изменения будут направлены на реализацию конституционного права граждан на получение квалифицированной юридической помощи», — отметил Андрей Клишас.

По словам сенатора, Министр в своем докладе особо отметил, что одним из основных направлений деятельности Минюста России является оптимизация структуры уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, повышение эффективности деятельности ее учреждений и органов.

«Заявленные цели будут реализованы путем создания эффективной системы ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы. В Совете Федерации уделяют пристальное внимание, в частности, вопросу необходимости ресоциализации несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Принимаемые в последние годы законодательные меры позволили улучшить положение несовершеннолетних осужденных и уменьшить их количество в местах лишения свободы. Но не стоит забывать, что одна из ключевых ролей в этом процессе отводится также общественности и НКО», — сказал сенатор.

«В Совете Федерации всегда готовы к конструктивной работе с Министерством юстиции в рамках законотворческой деятельности», — заключил Андрей Клишас.

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