А. Клишас проинформировал о результатах рассмотрения комитетами СФ кандидатур на должности заместителя Генерального прокурора и прокуроров субъектов РФ

Source: Russia – Council of the Federation

В соответствии с Регламентом палаты, письмо о результатах проведения консультаций будет направлено Президенту РФ.

На 505-м заседании Совета Федерации председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края проинформировал о результатах рассмотрения комитетами СФ представленных Президентом РФ кандидатур на должности заместителя Генерального прокурора и прокуроров субъектов Федерации.

Смотрите также

Комитетом СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера по предметам их ведения проведены соответствующие консультации.

Были рассмотрены кандидатура Петра Городова – для назначения на должность заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, Александра Блошкина – на должность прокурора Кемеровской области – Кузбасса, Карена Габриеляна – на должность прокурора Челябинской области, Александра Грицаенко – на должность прокурора Тульской области, Бориса Крылова – на должность прокурора Свердловской области, Юрия Немкина – на должность прокурора Новгородской области, Сергея Столярова – на должность прокурора Приморского края, Дмитрия Харченкова – на должность прокурора Республики Карелия.

Кандидаты приняли участие в совместном заседании комитетов СФ и ответили на вопросы сенаторов, рассказал Андрей Клишас. «По всем кандидатам, представленным Президентом РФ, комитеты СФ приняли положительное заключение. Соответствующий доклад был представлен Председателю Совета Федерации – для информирования Президента РФ о проведенных консультациях».

По словам Председателя СФ Валентины Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга в соответствии с Регламентом палаты, письмо о результатах проведения консультаций будет направлено Президенту России.

На 505-м заседании Совета Федерации также было принято Постановление Совета Федерации «О Докладе Генерального прокурора РФ о состоянии законности и правопорядка в РФ и о проделанной работе по их укреплению за 2020 год».

Доклад был представлен 23 апреля на 504 заседании Совета Федерации Генеральным прокурором РФ Игорем Красновым.

MIL OSI