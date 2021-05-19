Выездное заседание Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи прошло в Минспорте России

Source: Russia Ministry of Sport

Выездное заседание Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи прошло 18 мая, в Министерстве спорта Российской Федерации.

В заседании Комитета принял участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

Участники мероприятия обсудили вопросы, связанные с финансированием из федерального бюджета в 2022-2024 годах проектов и программ в области физкультуры и спорта. В числе рассматриваемых вопросов была возможность включения подпрограммы «Спорт на селе» и проекта «Земский тренер» в структуру проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы.

Кроме того, на совещании были рассмотрены предложения Комитета в части развития государственно-частного партнерства и муниципально-частного партнерства в сфере физической культуры и спорта.

«Заседание Комитета Государственной думы впервые прошло в Министерстве спорта. Это говорит о том, что наше сотрудничество очень открытое и конструктивное. Последний, очень непростой год, это показал. Мы очень благодарны депутатам Государственной Думы за конструктивный подход, профессиональную оценку и анализ инициатив Министерства спорта.», – сказал Олег Матыцин.

«Итогом нашего взаимодействия стал Закон о гармонизации законодательства о спорте и образовании, который 30 апреля подписал Президент Российской Федерации. Мы разработали и внесли в Государственную Думу от имени Правительства более 20 законопроектов, связанных с развитием массового спорта, регулированием деятельности в студенческом спорте, проведением крупных международных соревнований на территории Российской Федерации», – отметил Министр спорта.

«Вопросы, которые сегодня озвучены на комитете, касаются нового бюджетного цикла. Данные вопросы не попали в бюджет, но мы понимаем, что им необходимо финансирование. Совместно с Минспортом, Минэкономразвития и Минфином мы продолжим работу для того, чтобы эти очень важные программы были насыщены деньгами на следующий цикл», – сказал глава Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

Заместитель Министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров рассказал на заседании о работе по формированию федерального бюджета в 2022-2024 годах, разработке проектов и программ в области физкультуры и спорта. «Приказом Минспорта сформирована ведомственная рабочая группа по формированию проектировок федерального бюджета на 2022-2024 годы. Формат работы группы предусматривает приглашение заинтересованных сторон, в том числе депутатов Государственной Думы».

Министерство спорта РФ ведет активную работу по развитию проектов Государственно-частного партнерства (ГЧП), подчеркнул Азат Кадыров. «Одна из наших инициатив с рабочим названием «Бизнес-спринт» предполагает активное развитие ГЧП-проектов и поддержана Председателем Правительства. Сегодня мы находимся уже на финальной части проработки этого предложения. Мы предлагаем выделять по 3 миллиарда рублей ежегодно на реализацию этих стратегических инициатив, начиная с 2023 года», – заявил Заместитель Министра спорта.Директор Департамента физической культуры и массового спорта Максим Уразов рассказал о разработке подпрограммы «Спорт на селе» и проекта «Земский тренер». «Реализация Программы должна обеспечить условия для системных занятий граждан физической культурой и спортом, укрепления материально-технической базы и, самое главное, мотивирования специалистов для работы в сфере физической культуры и спорта в сельской местности», – сказал Максим Уразов.Министр спорта РФ Олег Матыцин подчеркнул, что одной из главных задач является создание Концепции развития детско-юношеского спорта. «Концепция определяет развитие этого направления на ближайшие десять лет. Необходимо провести широкое обсуждение Концепции с общественностью, представителями спортивных школ, регионов, Министерства просвещения, чтобы документ был не просто публичной декларацией, а руководством к действию. Мы видим роль Министерства спорта как координатора реализации Концепции», – заявил Министр спорта.

Разработка Концепции развития детско-юношеского спорта осуществляется по поручению Президента РФ. Концепция должна стать основой для формирования реализации социальной политики государства в области детско-юношеского спорта, включая адаптивный спорт, на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Она предполагает создание единого физкультурно-спортивного пространства, начиная с раннего физического развития детей и формирование условий и возможностей для развития массового физкультурно-спортивного движения среди обучающихся в возрасте до 18 лет. Кроме того, Концепция подразумевает создание системы отбора одаренных детей для занятий спортивной подготовкой с целью формирования резерва сборных команд Российской Федерации. Планируется, что доля детей̆, систематически занимающихся физкультурой̆ и спортом, увеличится к 2030 году до 90 %.

Пресс-служба Минспорта России

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