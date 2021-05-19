В. Матвиенко поддержала инициативу Министерства юстиции о создании единого реестра злостных неплательщиков алиментов

Source: Russia – Council of the Federation

Поддержка детей, защита их прав – сегодня главный приоритет, отметила глава СФ.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга поддержала инициативу Министра юстиции РФ Константина Чуйченко о создании единого реестра злостных неплательщиков алиментов. Об этом спикер СФ заявила, отвечая на вопросы журналистов.

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Глава СФ отметила, что учет неплательщиков алиментов уже ведется Федеральной службой судебных приставов. Однако целесообразно создать реестр злостных неплательщиков алиментов и выработать дополнительные меры, ужесточающие требования к ним.

«Помимо тех людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, есть неплательщики, которые имеют возможность платить алименты, но не делают этого. Против этой категории граждан необходимы дополнительные меры контроля», — сказала Валентина Матвиенко.

Среди них она отметила предложенные Министром юстиции дополнительные декларации, контроль за доходами, ограничения по целому ряду направлений.

«Поддержка детей, защита их прав – сегодня главный приоритет. Необходимо не только об этом говорить, но и действовать соответствующе», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

По ее мнению, появление реестра злостных неплательщиков, с одной стороны, позволит ужесточить контроль, а с другой, будет своеобразной «доской позора». Возможно, это станет дополнительным стимулом для неплательщиков. Будем работать с Минюстом для продвижения этой идеи», — сказала глава верней палаты.

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