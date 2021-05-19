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#НПО Лавочкина#Владимир Колмыков19.05.2021 11:40

В НПО Лавочкина подписан коллективный договор на 2021-2024 годы

Между администрацией и работниками Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») подписан новый Коллективный договор на 2021-2024 годы. Документ, определяющий взаимоотношения работников с работодателем, заключён сроком на три года и вступил в силу со дня подписания.

Внесение изменений и дополнений в действующий коллективный договор принимались двухсторонней комиссией в составе 20 человек, в которую вошли представители администрации и работников предприятия. За время работы комиссии было организовано и проведено 11 заседаний. Трудовой коллектив подразделений НПО Лавочкина внёс значительное количество предложений, направленных на улучшение социально-трудовых отношений работников и работодателя. Для консультаций приглашались эксперты и руководители подразделений.

В результате проделанной работы 14 мая 2021 года состоялась конференция трудового коллектива по принятию Коллективного договора на 2021-2024 годы.

«При разработке проекта нового коллективного договора мы прежде всего старались не допустить снижения уровня социально-экономической защиты работников. Приоритетные направления: повышение реальной заработной платы и обеспечение благоприятных условий труда, не допускающих производственных травм и аварий», — сообщила собравшимся председатель ППО НПО Лавочкина Анастасия Рудакова.

Заместитель генерального директора по персоналу и общим вопросам Ирина Шолохова рассказала участникам конференции об итогах выполнения коллективного договора за 2017-2021 годы: работодатель выполнил условия соглашения неукоснительно и в полном объёме.

«Проделана грандиозная совместная работа. Новый коллективный договор получился достаточно взвешенным, хорошо и глубоко проработанным. Хотелось бы поблагодарить двухстороннюю комиссию за конструктивную и продуктивную работу», — отметил член двухсторонней комиссии со стороны работников Роман Нетребенко.

Новый Коллективный договор на 2021-2024 годы подписали: работодатель, в лице генерального директора НПО Лавочкина Владимира Колмыкова и работники, в лице председателя первичной профсоюзной организации Анастасии Рудаковой. Документ закрепляет не только права и гарантии, но и обязанности работников предприятия — они должны качественно и ответственно выполнять производственные задания и служебные обязанности, строго соблюдать трудовую дисциплину.

«Мы берем на себя обоюдные обязательства, давайте будет ответственно и в полном объеме их выполнять. Это наш коллектив, это наша работа, это то, что сегодня даёт нам возможность жить и чем лучше мы будем работать, тем лучше будет наша жизнь», — резюмировал генеральный директор НПО Лавочкина Владимир Колмыков.

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