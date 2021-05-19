Заместитель Председателя СФ К. Косачев принял участие в XII ежегодной научной конференции «Арбатовские чтения»

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор призвал сделать все возможное для того, чтобы возможная встреча лидеров России и США стала импульсом к позитивным переменам в двусторонних отношениях.

Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл принял участие в XII ежегодной научной конференции «Арбатовские чтения», посвященной памяти основателя Института США и Канады РАН Георгия Аркадьевича Арбатова.

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В этом году на конференции обсуждались первые итоги деятельности администрации Президента США.

В своем выступлении Константин Косачев отметил, что большинство перемен во внешней политике новой администрации США были достаточно прогнозируемыми, поскольку новое руководство делало «работу над ошибками» своих предшественников.

Однако, по мнению сенатора, именно на российском направлении прежние проблемы не только сохранились, но даже усугубились.

«Демократы стали заложниками взятой на вооружение с 2016 года линии на педалирование темы якобы российского вмешательства в американские выборы, и пять лет скрупулезно и, увы, успешно выстраивали антироссийский консенсус на Капитолии», — сказал Константин Косачев.

Сенатор призвал сделать все возможное для того, чтобы встреча лидеров России и США, если она все же состоится в этом году, стала импульсом к позитивным переменам в двусторонних отношениях.

По мнению парламентария, существует немало тем, где взаимодействие двух стран могло бы позитивно повлиять на многие международные процессы – это и проблемы контроля над вооружениями, и ситуация на Ближнем Востоке, в Афганистане и другие.

«Почему бы лидерам России и США не подтвердить положения резолюции, принятой по итогам советско-американского саммита 1985 года, когда лидер США Рональд Рейган и Президент СССР Михаил Горбачев заявили: в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть начата, и ни одна из сторон не стремится к превосходству?», — задался вопросом Константин Косачев.

В рамках мероприятия выступили также заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков, заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Лукин, ЛукинВладимир Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тверской области руководители и эксперты ведущих российских научных центров в сфере внешней политики.

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