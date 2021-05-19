Запуск строительства новых энергоблоков на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу»

Source: President of Russia – Kremlin

Владимир Путин и Си Цзиньпин Си ЦзиньпинПредседатель Китайской Народной Республики дали старт работам по заливке бетона в основание седьмого блока Тяньваньской АЭС и третьего блока АЭС «Сюйдапу.

С российской стороны в мероприятии также приняли участие Заместитель Председателя Правительства, председатель российской части Межправительственной российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству Александр Новак Новак Александр ВалентиновичЗаместитель Председателя Правительства и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв Лихачёв Алексей ЕвгеньевичГенеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» .

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В.Путин: Уважаемый Председатель Си Цзиньпин, дорогой друг!

Во-первых, очень рад Вас видеть и присутствовать на сегодняшнем знаковом, очень важном мероприятии.

Уважаемые коллеги!

Я присоединяюсь к словам Председателя КНР и поздравляю всех вас с началом строительства на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» сразу четырёх новых энергоблоков. В ходе этой церемонии мы с господином Си Цзиньпином дадим старт работам по заливке бетона в основание энергоблоков.

Российские и китайские специалисты реализуют действительно знаковый, флагманский совместный проект. Возводятся мощные, современные, отвечающие всем требованиям безопасности и самым высоким экологическим стандартам ядерные реакторы российского дизайна. Планируется, что они войдут в строй уже в 2026–2028 годах, и тем самым будет внесён конкретный вклад, как только что сказал Председатель КНР, в поддержание энергетической безопасности КНР. Китайские потребители будут обеспечены дополнительными объёмами недорогой и «чистой» электроэнергии.

Напомню, что сама Тяньваньская АЭС, которая получит новые энергоблоки, была построена при участии России и успешно эксплуатируется уже с 2007 года. Выражаю уверенность, что столь же бесперебойно и эффективно будут функционировать и российские реакторы на АЭС «Сюйдапу».

Сооружением объектов атомноэнергетического комплекса в КНР вместе с китайскими партнёрами занимается госкорпорация «Росатом». Она использует передовой опыт и знания российских учёных, а также уникальные высокотехнологичные возможности отечественной промышленности.

Отмечу, что на всех строительных площадках, где трудятся российские и китайские атомщики, соблюдаются жёсткие нормы санитарной безопасности, адекватные нынешней непростой эпидемиологической ситуации. Предпринимаются все необходимые меры для охраны здоровья как непосредственно занятых, так и привлекаемых на подрядной основе рабочих и специалистов.

Основные направления по-настоящему тесного партнёрства, сотрудничества между Россией и Китаем по атомным технологиям были определены совместно с Председателем Си Цзиньпином в ходе нашего государственного визита в КНР в 2018 году. Взаимодействие в сфере мирного атома является важной составляющей всего комплекса российско-китайского стратегического партнёрства, которое носит глубокий, подлинно дружеский и взаимовыгодный характер.

Совсем скоро будем отмечать 20-летие ключевого двустороннего документа – Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. За прошедшее с подписания договора время Россия и Китай достигли существенных успехов в укреплении многоплановой кооперации и взаимного доверия во всех без исключения областях: политике, международных делах, торговле и экономике, культурно-гуманитарных обменах. Можно сказать, что сейчас российско-китайские отношения вышли на самый высокий в истории уровень.

Возвращаясь к теме сотрудничества по атомной энергии, хотел бы с большим удовлетворением отметить, что все достигнутые на высшем уровне договорённости последовательно и неуклонно выполняются. Помимо строительства новых блоков Тяньваньской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» реализованы и реализуются многие другие крупные российско-китайские инициативы.

В их числе сооружённый в КНР при российском участии экспериментальный реактор на быстрых нейтронах. Рассматривается вопрос участия Китая в международном консорциуме по строительству многоцелевого научно-исследовательского реактора на быстрых нейтронах в городе Димитровграде. В планах – совместные исследования в области создания замкнутого ядерного топливного цикла.

Россия также поставила в Китай и радионуклидные тепловые блоки, которыми был оснащён китайский космический аппарат, осуществивший в 2019 году первую в истории посадку на обратной стороне Луны. Мы очень радовались вашим успехам, уважаемые китайские друзья.

Уверен, впереди у России и Китая будет ещё много амбициозных и успешных двусторонних начинаний. Готовы и далее развивать опыт совместного сооружения атомных электростанций, инновационное партнёрство в разработке и внедрении низкоуглеродных и других технологий. Это действительно позволит нашим странам сообща внести заметный вклад в снабжение мировых рынков чистой энергией, в сокращение выбросов парниковых газов, реализацию международной климатической повестки и в целом в обеспечение поступательного и устойчивого глобального развития.

Дорогие друзья!

В заключение хотел бы выразить признательность Председателю Си Цзиньпину за большое личное внимание к нашему двустороннему сотрудничеству и пожелать всем российским и китайским коллегам, друзьям дальнейших успехов.

Благодарю вас за внимание.

Стенографический отчёт о церемонии будет опубликован.

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