И. Святенко: Законопроекты, устанавливающие дополнительные трудовые гарантии для граждан, приняты в первом чтении

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий представила на заседании Государственной Думы проекты двух федеральных законов, разработанных сенаторами.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы выступила на пленарном заседании Государственной Думы, на котором обсуждались проекты двух федеральных законов, касающихся внесения изменений в Трудовой кодекс РФ.

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Авторами законодательных инициатив стали заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области сенаторы Инна Святенко и Мохмад Ахмадов. АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики

«Оба законопроекта имеют цель установить дополнительные трудовые гарантии для граждан, которым это особо необходимо», — отметила Инна Святенко.

По ее словам, первой инициативой предлагается уточнить и дополнить трудовые гарантии для работников, имеющих несовершеннолетних детей, при осуществлении ими работы в ночное время, выполнении сверхурочной работы, а также при направлении таких работников в командировку.

В частности, законопроектом предлагается установленный для работников, воспитывающих детей без второго супруга, возраст детей — «до пяти лет» — увеличить до четырнадцати, по аналогии с другими.

«Кроме того, перечень работников, которые могут быть привлечены к работе в ночное время только с их письменного согласия, предлагаем дополнить работниками, которыми являются родители, имеющие ребенка в возрасте до четырнадцати лет — в случае, если другой родитель работает вахтовым методом, а также работниками, имеющими трех и более детей в возрасте до четырнадцати лет», — пояснила Инна Святенко.

В статье 99 ТК РФ для родителей, воспитывающих ребенка в возрасте до четырнадцати лет без супруга (супруги), а также родителя, имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в случае, если другой родитель работает вахтовым методом, а также работников, имеющих трех и более детей в возрасте до четырнадцати лет, предлагается установить право на привлечение к сверхурочной работе также только с их письменного согласия. Аналогичные изменения предлагается установить при направлении таких работников в командировку, сказала сенатор.

Вторым законопроектом, сообщила Инна Святенко, предлагается установить дополнительные гарантии для работников, которые осуществляют уход за членами семьи, являющими инвалидами 1-й группы.

«Проект разработан с целью компенсировать лицам, осуществляющим уход, трудности, возникающие в связи с необходимостью обеспечивать особые потребности инвалидов, обусловленные их состоянием здоровья», — отметила парламентарий.

В настоящее время, согласно статье 263 Трудового кодекса Российской Федерации, работникам, имеющим двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, работникам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы, уточнила сенатор.

«Законопроектом предлагается внести изменения в Трудовой кодекс Российской Федераций и дополнить перечень вышеуказанных лиц новой категорией работников, осуществляющих уход за инвалидами первой группы», — добавила Инна Святенко.

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