Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#МИТ#Дмитрий Рогозин19.05.2021 04:30

Корпорация МИТ в ноябре представит образец комплекса для добычи сланцевой нефти

Корпорация «Московский институт теплотехники» (МИТ, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») в ноябре планирует представить опытный образец комплекса гидравлического разрыва пласта (флот ГРП), применяемого при добыче сланцевых нефти и газа. Об этом сообщили российскому информационному агентству ТАСС в МИТ.

«В ноябре 2021 года МИТ представит опытный образец комплекса гидравлического разрыва пласта (флота ГРП), который в течение 2022 года пройдет полный цикл испытаний», — отметили в корпорации.

Как уточнили в МИТ, на 2023 год намечены работы на реальных объектах. В соответствии с заключенными соглашениями в первую очередь планируется использование флота ГРП, разработанного в корпорации, ПАО «Газпром» и ПАО «Газпромнефть».

В опубликованном в ноябре прошлого года распоряжении правительства РФ сообщалось, что МИТ создаст комплексы ГРП.

МИТ является разработчиком межконтинентальных баллистических ракет «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава».

Источник: ТАСС18 мая 2021 года, 03:13

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин: «Производство силового оборудования для энергетики становится, по сути, вторым профильным, подчеркну, профильным направлением деятельности ряда наших предприятий. Сегодня мы производим и поставляем энергетикам различного рода турбонасосы, газотурбинные агрегаты, фонтанную и запорную арматуру, датчики, электрооборудование систем управления, защиты и контроля технологических процессов ядерных реакторов энергоблоков атомных электростанций, электромеханические устройства на электромагнитных подшипниках с системами управления для газовой и нефтеперерабатывающей промышленности и многое другое.Разработка флота гидроразрыва пласта — новая тема, за которую взялась наша дочерняя Корпорация „Московский институт теплотехники“, основным направлением деятельности которой является разработка и производство твердотопливных боевых ракетных комплексов стратегического назначения. Для нас это не только диверсификация производства, но и возможность в условиях санкций против российских энергетических компаний обеспечить их всем необходимым для продолжения работы».

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