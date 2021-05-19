К. Чуйченко рассказал в Совете Федерации о приоритетных направлениях совершенствования законодательства в сфере юстиции

Source: Russia – Council of the Federation

Министр юстиции РФ выступил в рамках «правительственного часа».

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко выступил на заседании Совета Федерации в рамках «правительственного часа» с докладом на тему «О приоритетных направлениях совершенствования законодательства в сфере юстиции».

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Министр рассказал об основных направлениях работы и приоритетных задачах Министерства юстиции, о ряде инфраструктурных проектов. «Все они ориентированы на человека, на удобство при получении государственных услуг, при использовании сервисов и взаимодействии со службами ведомства».

По его словам, на сегодняшний день у Министерства юстиции в активной разработке находится 27 законопроектов, еще 27 внесены в Правительство РФ, 45 законопроектов рассматриваются в Государственной Думе и 1 в Совете Федерации. «Мы активно консультируемся с сенаторами и депутатами по ряду законопроектных инициатив, знаем, какие резонансные законопроекты у вас на контроле. Один из примеров – так называемый «закон о цифровом суде».

Этот законопроект регулирует дистанционное участие в судебном процессе. Его концепция максимально приближена к потребностям пользователя, подчеркнул Константин Чуйченко.

Он отметил, что одним из важнейших направлений работы Министерства является нормативно-правовое регулирование в сфере конституционного законодательства о развитии федеративных отношений и организации местного самоуправления. Ведомство разработало проект Основ государственной политики в области развития местного самоуправления до 2030 года. Эта работа осуществлялась в контексте конституционных изменений, связанных с включением органов местного самоуправления в систему публичной власти в РФ.

Еще одно направление — исключение из уставов муниципальных образований норм, дублирующих федеральное законодательство. Министр напомнил, что с 7 июня 2021 г. вступает в силу изменение в федеральное законодательство, которое закрепляет право муниципалитетов направлять на государственную регистрацию в территориальные органы Министерства юстиции документы в электронном виде. Это значительно сократит объем трудозатрат и снизит расходы муниципалитетов. В электронный вид планируется перевести и регистрацию уставов некоммерческих организаций, готовятся соответствующие поправки в законодательство.

«Мы двигаемся по пути снятия бюрократической нагрузки с помощью отмены дополнительных требований к уставам общественных организаций. Еще одно наше предложение касается совершенствования законодательства об отчетности некоммерческих организаций. Речь также идет о совершенствовании в целом регулирования некоммерческого сектора».

Константин Чуйченко затронул тему цифровизации законодательства в сфере регистрации актов гражданского состояния. «Все нормотворческие инициативы направлены на доступность этих госуслуг и комфорт для граждан».

Министр остановился на развитии законодательства в сфере бесплатной юридической помощи. «Планируется создание государственных юридических бюро во всех регионах в качестве основного участника и координатора бесплатной юридической помощи. Есть два пилотных проекта – в Кемеровской области и Республике Татарстан».

По его словам, будут разработаны стандарты и Кодекс профессиональной этики участников системы бесплатной юридической помощи.

Также планируется создать единый реестр адвокатов РФ, который станет единственным официальным источником информации об адвокатах.

Константин Чуйченко сообщил, что Министерство юстиции предлагает создать реестр неплательщиков алиментов. «У нас есть предложения, которые мы будем прорабатывать с Советом Федерации, общественностью. В частности, мы предлагаем создать отдельный реестр недобросовестных должников, которые обязаны уплачивать алименты и ввести для них определенные ограничения». По его словам, эти инициативы будут дополнительно прорабатываться.

Он затронул тему повышения качества проведения судебной экспертизы, рассказал о ходе подготовки проектов нового КоАП РФ, Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях. Еще одна тема выступления Министра – расширение действующей международной правовой базы. «Особое внимание мы уделяем новейшим универсальным конвенциям. Распоряжением Президента РФ Министерству поручено подписать от имени Российской Федерации Конвенцию о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским или торговым делам. Эта Конвенция стала итогом десятилетней работы Минюста во взаимодействии с заинтересованными органами и иностранными партнерами. Конвенция устанавливает четкие и прозрачные правила для трансграничного признания решений иностранных судов. Это позволит частным лицам, прежде всего гражданам и малому и среднему бизнесу более эффективно отстаивать свои нарушенные права в иностранных юрисдикциях».

Глава Министерства юстиции также рассказал о законопроектной деятельности, касающейся подведомственной службы Министерства – Федеральной службы исполнения наказаний, о планах создания службы пробации в РФ, которая будет работать с бывшими заключенными, вышедшими на свободу, с целью их адаптации.

Министр ответил на вопросы сенаторов, которых интересовали такие темы, как возможность для НКО приобретения в собственность арендуемых помещений, источники финансирования службы пробации, совершенствование института адвокатуры, социальная реабилитация вышедших на свободу заключенных, качество и доступность бесплатной юридической помощи, контроль за исполнением судебных решений.

По итогам обсуждения принято за основу Постановление СФ, которое представил председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края

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