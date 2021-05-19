Source: Russia Federal Space

#ЦПК19.05.2021 21:45

Музей ЦПК вновь принимает посетителей

Музей Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина — одно из структурных подразделений учреждения. Доступ в ЦПК из-за эпидемиологической ситуации в стране и мире был ограничен. По тем же причинам любители космонавтики не могли ознакомиться с уникальной коллекцией музея, несмотря на то, что сам он находится на территории Звездного городка. Тем не менее его сотрудники продолжали вести большую научную и просветительскую работу.

2021 год проходит под знаком празднования 60-летия полета Юрия Гагарина, что, безусловно, сделало деятельность музея особенно напряженной и ответственной. В марте-апреле он был местом съемок многочисленных телепроектов, посвященных юбилейной дате. Повышенный интерес к музею ЦПК вполне объясним. Он был открыт 6 ноября 1967 года по инициативе Юрия Гагарина. Интересен тот факт, что первый космонавт Земли был и первым экскурсоводом, он представил делегации молодежных организаций из 82 стран мира выставку подарков покорителям космоса.

К 60-летию полета Гагарина сотрудники музея развернули масштабную экспозицию в городе Владимире. Предоставляли свои экспонаты коллегам из Москвы и других городов, которые готовили выставки ко Дню космонавтики. Кроме того, выполняя строгие санитарные требования, принимали у себя космонавтов и астронавтов, которые по традиции расписываются в Книге предстартовых записей экипажей. И это далеко не полный перечень направлений работы, которую проводил Музей ЦПК в те месяцы, когда действовал запрет на его массовые посещения.

Но как театры, некогда мечтающие о возвращении зрителей, музеи тоже очень скучали по своим посетителям. На этот раз свой профессиональный праздник сотрудники Музея ЦПК встречают с оптимизмом — они снова могут проводить экскурсии. Сейчас в фондах музея более 21 тысячи единиц хранения, из которых две тысячи экспонатов составляют основу экспозиции. Среди них: первый космический тренажер «Восток», спускаемый аппарат космического корабля «Союз-4», теплозащитный костюм полетного скафандра Гагарина, парадный мундир, служебный автомобиль и награды первого космонавта. За годы работы музей посетили более 2,5 миллиона человек, это представители свыше ста стран мира.

Запись на экскурсии в Музей ЦПК производится по тел. 8 (495) 526-38-42.

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