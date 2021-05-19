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#НПО автоматики#WorldSkills#Андрей Мисюра19.05.2021 16:15

НПО автоматики подготовит кейс для первого в России Кубка по рационализации и производительности

Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») совместно с Ворлдскиллс Россия подготовят кейс для Кубка по рационализации и производительности, который впервые пройдет в Екатеринбурге этой осенью. Об этом на встрече договорились генеральные директора организаций Андрей Мисюра и Роберт Уразов. Соревнование состоится в рамках Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности Worldskills Hi-Tech 2021.

НПО автоматики предложит участникам соревнований усовершенствовать концепт системы беспилотного вождения для сельскохозяйственной техники. Сотрудники предприятия разработали искусственный интеллект и систему видеоаналитики, которые позволяют машине самостоятельно определять и преодолевать препятствия, а также строить траекторию движения по спутнику и ехать по заданному маршруту с оптимальной скоростью.

«Участники Кубка по рационализации и производительности смогут посмотреть на нашу разработку под несколькими углами: совершенствование платформы, улучшение алгоритмов управления и использование в незадействованных ранее сферах, например, для уборки улиц, для городского транспорта», — сказал генеральный директор НПО автоматики Андрей Мисюра.

Как отмечает генеральный директор Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) Роберт Уразов, Кубок предполагает участие кросс-функциональных команд, в которых над кейсом будут работать несколько профессионалов, обладающих различными компетенциями.

Предприятие Роскосмоса разрабатывает задание в рамках национального проекта «Производительность труда», к которому с 2021 года присоединилось Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия). В обсуждении кейса также участвовали заместитель генерального директора — технический директор Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) Алексей Тымчиков и директор департамента по работе с промышленностью и развитию новых компетенций Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) Екатерина Кузнецова.

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